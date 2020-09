Flere knivstukket i natt

En 17-åring og en 21-åring er funnet knivstukket på to ulike steder i Trondheim. I Follo ble en person knivstukket. Ingen av dem er livstruende skadet.

NTB

5. sep. 2020 07:28 Sist oppdatert nå nettopp

Politiet meldte om knivstikkingene i Trondheim ved 5-tiden natt til lørdag. Politiet, som har bevæpnet seg, har vært i kontakt med begge ofrene. Begge behandles ved St. Olavs hospital.

– Vi har fremdeles ikke funnet åstedene, forteller operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Den ene ble funnet i Møllenberg-området. Han er kjørt til sykehus med knivskader i magen. Han har også det som kan være et skuddsår i armen. Ifølge TV 2 er dette 21-åringen.

Den andre ble funnet i området Solsiden.

– Han er ikke så skadet. Han har skader i kneet og en hånd som var bandasjert, sier operasjonslederen.

Knivstukket i Follo

Også i Follo i Viken er en mann sendt til Ullevål sykehus med alvorlige skader etter at han ble knivstukket i magen. Den antatte gjerningspersonen i Follo er pågrepet.

Øst politidistrikt meldte om hendelsen rett etter klokken halv fire natt til lørdag. Identiteten til offeret er så langt ukjent.

Den antatte gjerningspersonen, en utenlandsk statsborger i 40-årene, var på stedet da politiet ankom og er nå pågrepet. Han vil bli avhørt i løpet av dagen, opplyser politiet på Twitter.

Tilstanden til offeret var lørdag morgen alvorlig, men stabil.

I tillegg sitter to personer i arresten i Oslo etter en mulig knivstikking på Sofienberg i Oslo. En person er skadet i hodet. Det er beslaglagt to kniver i den aktuelle leiligheten, men politiet kan lørdag morgen ikke slå fast med 100 prosent sikkerhet at skadene ble påført med kniv.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding