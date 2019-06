Slik stakk politikerne av med nasjonalordet «dugnad»

Nordmenn stiller opp med rake i barnehagen og malerkost i borettslaget. Foreldre selger pølser på fotballkamp og rydder lopper for skolekorpset. Dugnad er så innarbeidet i kulturen at ordet kom på topp da NRK ba publikum kåre landets nasjonalord i 2004.

Vi bretter opp ermene og gjør en innsats, selv om lysten ikke er stor. Kanskje er motivasjonen at det er så flaut å la være. I beste fall lønnes vi med vafler, litt penere omgivelser og kanskje noen nye bekjente.

Det er stor avstand fra foreldre med trillebår til Venstre i Troms som forsvarer bompengeprosjekter med at det er en dugnad. Partilederen deres, kulturminister Trine Skei Grande (V), snakket nylig om betaling for NRK med Dagbladet: «Generelt er folk fornøyde med NRK. Derfor tror jeg de vil være med på dugnaden.»

Toppen av isfjellet

Bompenger og lisenskroner er bare toppen av isfjellet når maktpersoner innkaller til dugnad. Jonas Gahr Støre (Ap) ville ha en nasjonal dugnad for å sikre støtte til idrettsanlegg. Selskapet Eidsiva ber om en nasjonal dugnad for bredbånd til alle.

De siste par årene har politikere, interesseorganisasjoner og myndigheter invitert oss til nasjonal dugnad for friskere oppdrettslaks, kollektivtrafikk, norsk språk, et mer robust strømnett, småbutikkene, nasjonal eggproduksjon, å grave ut hjernemasse på hjortedyr, guider i turistnæringen, boligpolitikk, avgrense folkeveksten i Oslo og veldig mye mer.

Fakta: Her er andre «dugnadsinvitasjoner» fra myndigheter og organisasjoner Søker du på «dugnad» i Google, får du først opp reklame for dopapir som kan selges videre, så kommer en lang rekke invitasjoner: En samlet storfenæring ville ha nasjonal dugnad for å redusere utbredelsen av smittsom hoste og diaré i storfe.

I 2017 inviterte Veterinærinstituttet jegere til nasjonal dugnad, de skulle ta ut hjernemasse og lymfeknuter på reinsdyrene de skjøt, for å kartlegge sykdom.

I 2016 roste Trine Skei Grande (V) kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som ville kutte i læreplanene. «Hvis han lykkes, er det en dugnad Venstre vil være med på», sa hun til Dagsavisen.

Da Mimir Krístjánsson stilte som ordførerkandidat for partiet Rødt i Stavanger, oppfordret han til en nasjonal dugnad for å avgrense folke­veksten i Oslo-gryten. Han gikk foran med et godt eksempel og flyttet vestover.

Gunn Marit Helgesen, leder i kommunenes organisasjon KS, vil ha en nasjonal dugnad for at kommunene forbereder seg på klimaendringer, det forutsetter at staten betaler.

Høyre vil ha en nasjonal dugnad for leselyst.

Jonas Gahr Støre (Ap) ville ha en nasjonal dugnad for å sikre støtte til idrettsanlegg.

Selskapet Eidsiva ber om en nasjonal dugnad for bredbånd til alle.

Da han var landbruksminister, ville Jon Georg Dale (Frp) ha en nasjonal dugnad for å få økt storfekjøttproduksjonen i Norge.

Å kjøpe elbil eller tog er del av en grønn dugnad, sa finansminister Siv Jensen (Frp) til VG. Elbilforeningen ser også på det å kjøpe bil uten forbrenningsmotor som en dugnad.

Et pågående og viktig dugnadsarbeid er Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap for barn og ungdom (NDFU), sa Trine Skei Grande tidligere i år.

Meieribedriften Tine inviterte til nasjonal dugnad for bedre mat til eldre, forutsatt at de offentlige budsjettene ble større.

– Det er nok på tide å finne frem et veikart for felles nasjonal dugnad på tvers av privat og samvirke for å sikre en bærekraftig norsk eggproduksjon, melder Prior.

Veterinærinstituttet vil være med på en nasjonal dugnad for friskere oppdrettslaks.

Fra Hamar ber handelsstanden om en nasjonal dugnad for småbutikkene. Dette er bare noen eksempler, det finnes flere et googlesøk unna. X

Nasjonalordet får ny betydning

– Ordet har jo en veldig positiv klang, sier seniorrådgiver Dagfinn Rødningen i Språkrådet.

Han tror ikke det er tilfeldig at politikernes oppfordring til dugnad ofte knyttes sammen med «nasjonal».

– Da har man to positivt ladede ord. Derfor er det ikke så rart at de som vil oppnå ett eller annet, bruker slike ord, sier han.

Ifølge Norsk ordbok er dugnad «frivillig og vederlagsfri innsats (av naboer, foreningsmedlemmer e.l.) for å få utført et bestemt arbeid». Nynorskordboka er enig: «felles, gratis innsats for å gjere eit arbeid».

Rødningen mener det har vært en utvikling siden 1980-tallet da disse ordbøkene ble skrevet.

– Ser vi på Det norske akademis ordbok, som nylig er oppdatert, har de satt parentes rundt kostnadsfri, sier han.

Den oppdaterte definisjonen ser slik ut: «(kostnadsfri) utførelse av et (større) arbeid av (ofte praktisk) karakter ved at flere (især naboer, foreningsmedlemmer) går sammen om det.».

– Dette er et resultat av at språket utvikler seg, sier seniorrådgiveren.

– Derfor er det vanskelig å si at bruken av et ord er feil, det finnes mange eksempler på at ord endrer mening over tid.

Fakta: «Dugnad» er ikke særnorsk En vanlig misforståelse er at «dugnad» er et særnorsk ord. På Filippinene er tagalog et av de mest utbredte språkene. Der snakker de om Bayanihan, som er avledet fra ordet for nasjon, by eller fellesskap. De har «Bayanihan-ånd», akkurat som vi har dugnadsånd. Da engelsk trengte et ord for dugnad, importerte de det finsk-svenske «talkot» Polakkene har «tłoka» og russerne «toloka». I det spanske fyrstedømmet Asturias inviteres det til «andecha» når noe må gjøres i fellesskap. Kilde: Wikipedia X

Grande er dugnadsminister

Hurraord ligger lagelig til for bruk og misbruk. Politikere og interesseorganisasjoner inviterer oss til hundrevis av «nasjonale dugnader» hvert år. Kulturminister og venstreleder Trine Skei Grande er dugnadsmesteren. Som ansvarlig for idrett og kultur har hun mange av de tradisjonelle dugnadsmiljøene under sine vinger. Samtidig viser et søk i databasen Retriever at hun er av de aller mest aktive når det gjelder å bruke ordet dugnad.

Ikke bare NRK-lisensen er en dugnad. Da hun som kulturminister brukte 52 millioner skattekroner på at norsk litteratur skulle markedsføres på den store bokmessen i Frankfurt, var det også en dugnad.

Den samme Skei Grande har også tatt til orde for en europeisk dugnad for samordning av innsatsen for flyktninger og en nasjonal dugnad for å bekjempe utstøting fra arbeidslivet.

– I utgangspunktet er jeg enig med ordbokens definisjon av dugnad, sier kulturminister Trine Skei Grande.

– Men så hender det at vi bruker ord i overført betydning. Språket vårt blir fattigere om vi ikke gjør det, sier hun.

– Men NRK-lisensen eller partifellene dine som kaller bompenger en dugnad, hvor blir det av frivilligheten?

– Det handler om at man stiller opp for noe som er større enn seg selv. Også de som ikke bruker NRKs tjenester, skal være med å betale. Jeg tror de fleste venstrefolk kjenner seg igjen i den måten å bruke ordet dugnad på.

– Er «nasjonal» og «dugnad» god-ord som gir en varm følelse, og derfor et billig retorisk grep?

– Både ja og nei. Det gir en pekepinn om hva vi legger i prosjektene, at det for eksempel er institusjoner som går sammen og gjør mer enn det som forventes av dem.

Kulturministeren sier hun forstår spørsmålene, men spør tilbake:

– Hva annet skal vi kalle det da? Kanskje vi trenger et nytt ord?