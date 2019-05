Ny sjarmør på plass i Dyreparken

(Fædrelandsvennen): – Det har vært veldig viktig at vi har fått et nytt avlspar, slik at det kan komme unger etter hvert. Det er nok for seint til at de kan få unger i år, men til neste år håper vi at det kan komme noen, sier biolog Helene Axelsen i Dyreparken til Fædrelandsvennen.

Etter at Dyreparkens eneste hunn-rødpanda i fjor ble syk og døde, har forutsetningene for familieforøkelse i flokken vært små. De to hannene, for øvrig far og sønn, har utgjort parkens bestand siden august i fjor. Forrige uke mottok Dyreparken en ny hunn av den sterkt truede arten fra dyreparken Nordens Ark i Sverige.