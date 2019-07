Bjørn Kjos går av som Norwegian-sjef

Finansdirektør Geir Karlsen går inn i rollen som fungerende konsernsjef. Samtidig vil styreleder, Niels Smedegaard, ta en mer aktiv rolle i Norwegians ledelse.

Endringene er gjeldende fra i dag, 11. juli, opplyser selskapet torsdag morgen.

– Jeg har stor tillit til at styret kommer til å rekruttere en godt kvalifisert konsernsjef til å lede Norwegian videre sammen med resten av toppledelsen. Den neste konsernsjefen har en utrolig spennende jobb i vente og jeg er glad for at jeg nå kan gi stafettpinnen videre, mens jeg selv kan konsentrere meg om noen utvalgte prosjekter som vil være av stor betydning for Norwegian fremover, sier avtroppede konsernsjef Bjørn Kjos (72) i en pressemelding.

I pressemeldingen opplyser de om at Norwegian etter mange år med kraftig vekst, store investeringer og global ekspansjon endret strategi fra vekst til lønnsomhet i 2018. Fremover vil veksten avta og selskapet vil høste av de investeringene som er gjort, skriver de.

Smedegaard er tydelig på hva som vil bli den nye konsernsjefens viktigste prioritering.

- Den nye konsernsjefens hovedoppgave vil være å sikre en stabil og lønnsom drift, til fordel for kunder, ansatte og aksjonærer. Det er viktig for oss å sikre at Norwegian er godt posisjonert for tøff konkurranse og også uforutsette hendelser fremover. Vi skal ha et lønnsomt rutenettverk, en velfungerende drift og en organisasjon som bygger oppunder det. Kostnadene må også ytterligere ned, fortsetter Smedegaard.

Selskapet legger torsdag morgen frem resultatene for andre kvartal. Da vil det også holdes en pressekonferanse om endringene i ledelsen.

