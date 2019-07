Bjørn Kjos går av som Norwegian-sjef: – Jeg er langt på overtid

Bjørn Kjos går av etter 17 år som konsernsjef i Norwegian.

Finansdirektør Geir Karlsen går inn i rollen som fungerende konsernsjef. Samtidig vil styreleder, Niels Smedegaard, ta en mer aktiv rolle i Norwegians ledelse.

Endringene er gjeldende fra i dag, 11. juli, opplyser selskapet i en pressemelding torsdag morgen.

Norwegian informerer om endringene i ledelsen i forbindelse med presentasjonen av resultatene for andre kvartal torsdag morgen. Kvartalsrapporten viser lavere kostnader og økte inntekter for flyselskapet.

– Jeg er langt på overtid. Du burde ikke lede et flyselskap når du er over 70 år, sier Bjørn Kjos med et smil.

Han trakk frem satsingen på langdistanseflyvninger fra England til USA som en av de mest utfordrende oppgavene i karrieren.

Etter å ha presentert selskapets kvartalsresultat for siste gang, snakket Kjos om sin avgang til pressen.

– Jeg har stor tillit til at styret kommer til å rekruttere en godt kvalifisert konsernsjef til å lede Norwegian videre sammen med resten av toppledelsen, sier Kjos.

– Den neste konsernsjefen har en utrolig spennende jobb i vente og jeg er glad for at jeg nå kan gi stafettpinnen videre, mens jeg selv kan konsentrere meg om noen utvalgte prosjekter som vil være av stor betydning for Norwegian fremover. Som jeg har uttalt mange ganger er det ikke naturlig å sitte som konsernsjef når man har gått inn i 70-årene, sier avtroppede konsernsjefen som fyller 73 år om en uke.

I pressemeldingen opplyses det om at Norwegian etter mange år med kraftig vekst, store investeringer og global ekspansjon endret strategi fra vekst til lønnsomhet i 2018. Fremover vil veksten avta og selskapet vil høste av de investeringene som er gjort, skriver selskapet.

Fakta: Fakta om Bjørn Kjos * Norsk næringslivsleder, advokat, forfatter og pilot. * Født 18. juli 1946 på Sokna i Ringerike kommune. Han er gift og har tre barn. * Var jagerflyger i 334-skvadronen i Bodø i seks år. Fløy Lockheed F-104 Starfighter og Northrop F-5 Freedom Fighter. * Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Har 20 års erfaring fra advokatyrket og fikk møterett for Høyesterett i 1993. * En av grunnleggerne av Norwegian Air Shuttle, i dag best kjent som Norwegian, og selskapets styreleder fra 1993 til 1996. * Konsernsjef i Norwegian siden oktober 2002. Han var dessuten styreleder under oppstarten av selskapets Boeing 737-drift fra juni til september 2002. * Trakk seg torsdag 11. juli som konsernsjef. Skal fortsatt ha en sentral rolle i selskapet som rådgiver for styret. Kilder: Norwegian, Wikipedia, Store Norske Leksikon, NTB

Rekrutteringen er i gang

Styreleder Niels Smedegaard sier han er glad for at Kjos vil ha en sentral rolle i Norwegian som rådgiver.

– Også fremover vil vi få glede av Bjørns omfattende nettverk og dyptgående kunnskap og erfaring fra internasjonal luftfart når selskapet nå har endret strategi og gått inn i en ny fase fra vekst til lønnsomhet. Prosessen med å rekruttere en ny, permanent konsernsjef er i gang, sier styrelederen.

Smedegaard er tydelig på hva som vil bli den nye konsernsjefens viktigste prioritering.

– Den nye konsernsjefens hovedoppgave vil være å sikre en stabil og lønnsom drift, til fordel for kunder, ansatte og aksjonærer. Det er viktig for oss å sikre at Norwegian er godt posisjonert for tøff konkurranse og også uforutsette hendelser fremover. Vi skal ha et lønnsomt rutenettverk, en velfungerende drift og en organisasjon som bygger oppunder det. Kostnadene må også ytterligere ned, fortsetter Smedegaard.

72-årige Bjørn Kjos har vært konsernsjef i Norwegian siden oktober 2002. Han er en av grunnleggerne av Norwegian Air Shuttle og var styreleder fra 1993 til 1996. 2002.

Analytiker ikke overrasket

Kjos er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har 20 års erfaring fra advokatyrket. Han har også vært jagerflypilot i 334-skvadronen i seks år.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier til E24 at han ikke er overrasket over at Kjos går av.

– Nå har Norwegian levert et godt resultat for andre kvartal og de guider at selskapet er på god vei. Det har vært målet til Bjørn Kjos, og da tror jeg han føler seg trygg på at Geir Karlsen og resten av selskapet klarer å drive selskapet videre, sier flyanalytikeren.