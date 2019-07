16-åringer kan snart få førerkort for mopedbil

– En mopedbil kan være et svært godt alternativ til tohjulsmoped, og tilgang til mopedbiler gjør at 16-åringer kan opparbeide seg kompetanse som kommer godt med når de senere skal ta førerkort for vanlig bil, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Endringen vil gjelde fra august.

Stortingsrepresentant og Frps veipolitiske talsmann Tor André Johnsen er meget godt fornøyd med endringen.

– Det vil gi mer erfaring og bedre kjøreferdigheter. De vil lære å kjøre det som faktisk er en vanlig bil, men med redusert hastighet. De vil også lære å lese og forstå trafikken, slik at overgangen til en fullverdig bil vil bli enklere når de tar vanlig sertifikat.

Han peker også på at det er vesentlig tryggere og sikrere med en mopedbil enn en moped.

– Man sitter skjermet og det er både sikkerhetsbelte og utstyr som i vanlig bil. Ikke minst på bygda, tror jeg dette blir godt mottatt, sier Johnsen.