Thorvald Ungersness peker på kornaks som strekker seg i vinden. Kornbonden i Ytre Enebakk i Akershus ser utover et grønt hav av vårhvete, og 69-åringen liker hva han ser. – Vi har fått store og kraftige planter etter rikelig med vann og sol. Nå er det sol og litt mer vann som gjenstår før kornet kan modnes og innhøstes, sier han.

Men hadde Ungersness vært jeger ville han ha brukt uttrykket: «Du skal ikke selge skinnet før bjørnen er skutt».

Bonden med 45 års erfaring, minner om at årets kornsesong så vidt er halvveis. – Juli og august gjenstår før avlingen skal i hus. De månedene blir avgjørende for om vi får et «kronår» eller ikke.

1,6 milliarder kroner i erstatning

Fjoråret ble den verste tørkesommeren siden 1947. Bønder opplevde at både inntekter og avling tørket bort. Landbruksdirektoratet mottok 14.950 søknader om erstatning for avlingssvikt. Et ekstraordinært høyt tall. Etter 1. januar i år er det blitt utbetalt 1,6 milliarder kroner i erstatning.

Kornbonden i Ytre Enebakk anslår at han tapte «flere hundre tusen kroner» på tørkesommeren i fjor. Med full klaff i år vil han tjene tilsvarende. Men selv om folk i jordbruksnæringen er vant til svingninger, må innkjøp og forbruk begrenses eller settes på vent når naturen ikke spiller på lag.

– Jeg har ikke hørt om noen som har gått konkurs etter fjoråret, men hvis du har gjort store investeringer i hus, dyr eller maskinpark, må mange i banken for å søke om å få utsatt avdragene, sier Thorvald Ungersness.

Ungersness gård i Ytre Enebakk er på 270 mål. I tillegg leier familien tre gårder som tilsammen gir 740 mål. Thorvald er femte generasjon på familiegården, mens den syvende akkurat er konfirmert.

– Som bonde kan du påvirke avlingen. Du må så og gjødsle riktig, og sprøyte for å unngå sykdom på kornet. Samtidig er mye også naturgitt. Som været.

Fakta: Avlingssvikt tørkesommeren 2018 I 2018 opplevde deler av Norge den verste tørkesommeren siden 1947, og landbruket oppleve milliardtap. Tørkesommeren rammet spesielt landbruket, og førte til ekstraordinære avlingstap. Grovfôrproduksjonen var hardest rammet. Det er flest søknader om erstatning i fylkene Oppland, Akershus, Buskerud, Østfold og Hedmark. Kilde: Landbruksdirektoratet

Jan Tomas Espedal

Bortsett fra Trøndelag, så ...

Drøyt fem mil unna Ungersness gård i Akershus, nærmere bestemt Rakkestad i Østfold, holder en annen kornbonde til, Hans Oskar Gudim. Også han fikk merke tørkesommeren i fjor. Avlingen ble på bare 30 prosent av et normalår.

– Det var rekordlavt, men det ble bedre utover høsten, og i år ser det ut til å bli betydelig bedre, sier Gudim.

Noe også generalsekretær John Petter Løvstad i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, kan bekrefte.

– Ja, totalt sett er årets sommer mye bedre enn den var i fjor, sier han.

Hadde det ikke vært for all nedbøren, særlig i Trøndelag, mener Løvstad denne sommeren ligget an til å bli bortimot optimal.

Snø og hete

Det var slett ikke bare kornbønder som fikk merke at det er mye vær i Norge. Skogeiere ble også berørt i fjor. Heten og tørken kom etter en streng vinter med store snømengder mange steder. Snøtyngden, spesielt i februar og mars 2018, førte til at mange trær brakk i toppen. Det ga nærmest ideelle forhold for den lille granbarkbillen, som klekker i barken i tretoppene.

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) skal i løpet av høsten sette sammen satellittbilder fra de tre siste årene for å beregne skadene og anslå verdiene som gikk tapt for skogeierne.

– Ett år med tørke og hete går ganske bra, men da også våren i år begynte med relativt mye varme i april, var vi bekymret for at vi skulle få en ny barkebilleepidemi. Heldigvis ble det en kjølig mai med mye nedbør, slik at faren for epidemi er redusert, sier Svein Solberg, seniorforsker i Nibio.

Sjekker været hele tiden

Den gode sommeren så langt, ser ut til å gjøre godt for norske grønnsaker, poteter, frukt og bær, bekrefter Katrine Meberg, generalsekretær i Norsk Gartnerforbund.

Hun opplyser at fruktavlingene ser ut til å bli bra for eple og pære, kanskje noe mindre for moreller. Bringebærene har så vidt begynt å komme og det er bra med jordbær.

Men for kornbøndene gjenstår noen spennende måneder. Spesielt for Thorvald Ungersness. Han skal gi seg som bonde etter denne avlingen. Han blir fulltidspensjonist og sønnen som eier Ungersness Gård skal leie ut kornproduksjonen til andre.

Men nå tenker senior mest på været.

Som igjen vil påvirke avlingen av vårhvete, havre, bygg og høsthvete.

– Sjekker du ofte været på yr.no?

– Ja, hele tiden!