En Brennpunkt-dokumentar har de siste dagene skapt debatt om dyrevelferd. Norun Haugen gikk undercover i mer enn fem år og filmet kritikkverdige forhold med et skjult kamera.

I Aftenposten og flere andre store aviser rykket Gilde inn store annonser torsdag, altså dagen etter at NRK-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» ble vist.

Der hevder de at forbrukere skal «være trygg på at kjøttet alltid er norsk, og at dyra har hatt det bra», dersom du kjøper Gilde.

Hvordan kan Gilde vite det?

Gilde / Faksimile, Aftenposten

Nortura vil ikke ha med produsenter «videre»

Da Aftenposten torsdag ringte Nortura, som eier merkevaren Gilde, kunne de ikke svare på det på stående fot.

I en e-post forklarer de at de vil konsekvent anmelde alvorlig svikt i dyrevelferd og dyremishandling til Mattilsynet og politiet.

«Produsenter som ikke har god dyrevelferd, skal ikke være med oss videre», skriver assisterende kommunikasjonsdirektør Eskil Pedersen i Nortura, som eier Gilde.

– Men dette blir jo etter at det er avdekket? Hvordan kan dere garantere at dyrene har hatt det bra?

«Det vi garanterer, er at hvis brudd på dyrevelferden avdekkes, så får disse produsentene ikke levere til Gilde», svarer Pedersen, og understreker at de har gjort en rekke tiltak.

Fakta: Gildes tiltak Siden 2017/2018 har Gilde: Innført årlige besøk hos våre slaktegrisprodusenter.

Utviklet og tatt i bruk verktøy for å kunne identifisere besetninger som har risiko for dårlig dyrevelferd.

Standardiserte rutiner for oppfølging av besetninger med mangelfull dyrevelferd

Tydeliggjort konsekvenser dersom bønder har dårlig dyrevelferd

Gjennomført og gjennomfører kontinuerlig kurs og rådgivning overfor våre eiere om dyrevelferd. Nå iverksettes det nye tiltak: Gilde kommer til å gjennomføre et obligatorisk program for alle Nortura sine svineprodusenter med fokus på grunnleggende krav til håndtering av dyr og konsekvenser av å bryte med dette.

Gilde vil arbeide for å få etablere e-læringskurs med avsluttende prøve knyttet til hold av gris og innarbeide dette som et leverandørkrav så raskt som mulig. Kilde: Gilde

Nortura: Ansvaret ligger hos bonden

– Så dere kan ikke garantere at det ikke skjer hos dere og deres produsenter?

«Det er bonden som til syvende og sist har ansvaret for dyrevelferden på sin gård. Det er et tillitsforhold – med forbrukerne og myndighetene og oss som varemottager», svarer Pedersen.

– Det etterlatte inntrykket i annonsen er at Gilde kan garantere at dyrene har hatt det bra? Kan Gilde gjøre det per i dag?

«Vi er så tydelige på våre holdninger som mulig og hva konsekvensene er. Alle våre produsenter skal nå vite at det er aldri noensinne er greit å kompromisse på dyrevelferd. Våre nye rutiner skal sikre at dyr hos våre bønder har det bra», avslutter Pedersen.

Aftenposten har vært i kontakt med Forbrukertilsynet og spurt dem om dette kan være villedende markedsføring. De kan ikke kommentere saken før mandag.

Politianmelder produsent

Overfor bransjebladet Kampanje bekrefter Pedersen at annonsene er et svar på NRKs dokumentar og det som fremkommer der. Reklamehuset Try står bak annonsen.

Pedersen opplyser at Nortura har valgt å politianmelde den ene produsenten som omtales i dokumentaren.

– I filmen er det to Nortura-bønder som omtales, og den ene episoden omhandler ulovlig kastrering uten bedøvelse. Det mener vi er et så alvorlig lovbrudd at vi har politianmeldt produsenten, sier Pedersen til Kampanje.

– Bortkastede penger

– Hadde jeg vært medierådgiveren deres, hadde jeg sagt at disse annonsene er bortkastede penger. Ingen tror på det de skriver i lys av det man så i dokumentaren, sier kommunikasjonsekspert Elizabeth Hartmann til Nettavisen.

Eskil Pedersen, sier til Kampanje at han forstår at annonsen kan provosere, men at det var nødvendig.

– Det må være et før og etter denne filmen. Derfor er vi krystallklare på at kjøper du Gilde-produkter, så skal forbruker være helt trygg på at dyra har hatt det bra, sier Pedersen til Kampanje.

Dokumentarskaper: – Lurer forbrukerne

Piraya Film står bak Brennpunkt-dokumentaren. Produsent Bjarte M. Tveit sier til VG at Norturas dyrevelferdsbudskap er en løgn.

– Det er trist at de fortsetter å forsøke å lure forbrukerne i stedet for å se at det er behov for endringer i norsk kjøttproduksjon. Jeg tror folk i Norge er mye smartere enn det Nortura forutsetter når de nå forsøker å fortsette med fortellingen sin som om ingenting er skjedd, sier Tveit til VG.

Videre mener han at Gilde gir en uærlig fremstilling av at norske griser har det godt.

– Historien om at grisene har det godt i norsk industrilandbruk, en historie de har brukt store ressurser på å pumpe ut i Norge, er nå avslørt som usann, hevder Tveit.