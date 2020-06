Erna Solberg om koronaforskriften: – Vi hadde nok ikke trodd at 15.000 stykker skulle samles i en demonstrasjon

Etter måneder med innesitting, dugnad for smittevernet og en svært kostbar stenging av samfunnet, sto tusenvis av mennesker tett i tett foran Stortinget fredag ettermiddag. De demonstrerte mot rasisme.

Folkemengden strakte seg fra Eidsvolls plass til fontenen i Spikersuppa, omtrent 150 meter unna. Mange brukte masker og prøvde å holde avstand. Men det var vanskelig i praksis.

– Folk har et brennende engasjement inni seg nå, sa Juline Emilia Torp D’Alessandro, én av demonstrantene.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Frykter mer smitte

Statsminister Erna Solberg (H) frykter at det kan komme mer koronasmitte etter arrangementet. Overfor Aftenposten understreker hun at det viktigste med koronatiltakene som ble gjort, var å holde smitten nede.

– Er folk trøtte av å ikke ane hva som virker og hva som ikke virker?

– Nei. Jeg tror at man bare kan se på det som én ting: Nå er smitten lav, og engasjementet for denne saken er stor. Jeg tror ikke det har noe å gjøre med hvilke tiltak som har virket og ikke.

– Vi hadde nok ikke trodd at 15.000 ville samles til en demonstrasjon

Politiet bestemte seg tidlig for å ikke gripe inn i demonstrasjonen med mindre det ble bråk. Politiadvokat Kai Spurkland skriver i et debattinnlegg at valget sto mellom en grunnleggende menneskerettighet, å ytre seg, eller en «en ubegrunnet forskrift som, kanskje, forbød demonstrasjoner med mer enn 50 personer».

Han viser til den såkalte koronaforskriften.

– Vi har laget lover og regler på veldig kort tid. Vi har ikke skrevet opp scenarioer for alt som kunne tenkes. Vi hadde nok ikke trodd at det ville være 15.000 stykker samlet til en demonstrasjon, hvis det var det, svarer Erna Solberg.

Dagbladet bruker tallet 15.000 i omtalen av fredagens demonstrasjon, og siterer en anonym kilde på stedet. Tallet er ikke verifisert.

Dersom flere spesifiserte arrangementer skulle i forskriften, ville det tatt lengre tid før den kom på plass, påpeker statsministeren.

– Da hadde vi hatt høyere utbrudd og mindre effekt, sier Solberg.

– Ville du ha spesifisert hvis du kunne gjort det om igjen?

– Nei, dette er et generelt regelverk. Av og til får jeg spørsmål som om vi har vært i en normalsituasjon. Vi har jobbet under ekstremt press.

– Kan skyldes at ingen kom på det

Dokumenter Aftenposten har fått innsyn i, viser at forskriften ble laget på få timer. Når regler blir laget så raskt, er det en fare for at man ikke reker å tenke gjennom alt, mener jurist Anine Kierulf.

– Det skal langt mer til å forby politiske demonstrasjoner enn andre arrangementer, fordi demonstrasjonsfrihet og ytringsfrihet for politiske ytringer har et meget sterkt grunnlovsvern, sier Kierulf.

Forskriften forbyr arrangementer med mer enn 50 personer. Det gjelder idrettsarrangementer og kulturarrangementer, samt seminarer, bursdager og lignende.

Signe Dons

– Det kunne stått spesifisert at også politiske demonstrasjoner skulle gjelde som arrangement. Når det ikke gjør det, kan det skyldes at ingen kom på det. Hadde det stått, måtte det vært begrunnet på en annen måte, sier Kierulf.

Hun spør hvorfor demonstrasjonen ikke ble gjennomført på en annen måte.

– De fleste overholder smittevernråd. Ikke fordi vi må, men fordi vi vil gjøre det vi kan for å verne utsatte grupper.

Arrangøren: – Vi hadde covid-19 i søkelyset hele tiden

Privat

Fredagens demonstrasjon ble arrangert av African Student Association ved Universitetet i Oslo (ASA) og organisasjonen Arise.

– Vi hadde covid-19 i søkelyset hele tiden, og vi søkte om støtte og råd fra kommunen da vi så hvor stort engasjement ble, sier Rahwa Yohaness, styremedlem i ASA.

Hun forteller at de kontaktet kommuneoverlegen, så jobbet de med å finne trygge løsninger ut ifra kapasiteten de hadde.

Til NTB sier Babu Katembo fra Arise, en ungdomsorganisasjon for norske afrikanere, at covid-19 ikke er den største pandemien i verden.

– Den største pandemien som noensinne har eksistert, må nok være rasisme, sier Babu Katembo til NTB.

Siri Øverland Eriksen

Tror mange ville oppført seg annerledes hvis det var en nynazistisk demonstrasjon

Ifølge Solberg var det aldri aktuelt å legge ned et forbud mot å ytre seg.

– Ville det vært annerledes hvis det var en annen sak, som det ikke var så lett å like?

– Nei, jeg tror vår vurdering av ytringsfriheten ville vært akkurat den samme uansett. Men jeg tror mange av dem som ville vært rasende hvis vi hadde forsøkt å stoppe denne, ville oppført seg annerledes hvis det for eksempel var en nynazistisk demonstrasjon, sier statsminister Erna Solberg.

Søndag var det også flere store demonstrasjon mot rasisme i Sverige. Der har politiet prøvd å avslutte. De ville ikke være med på å bidra til spredningen av en pandemi, sa politiet der.

Frode Forland, fagdirektør i Folkehelseinstituttet, mener at demonstrasjonen var problematisk med tanke på smittevernet.

– Jeg har hørt at noen har foreslått selvbestemt karantene for dem som har deltatt i demonstrasjonen, og det synes jeg er et godt forslag, sier Forland.