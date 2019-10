Flere politibiler ble nærmest parkert og politifolk gjort til statister da den 29 år gamle føreren trykket gassen i bånn på sin Audi Quattro RS6 på Årvoll i Oslo. Bilen har hele 579 hestekrefter og kan komme opp i 250 km/t.

Det hele startet med at en politipatrulje så bilen som kjørte i høy fart på Årvoll en lørdag morgen i begynnelsen av august. De satte på blålys og sirener, og fulgte etter bilen. Audien økte da hastigheten dramatisk, kommer det frem i en dom fra Nedre Telemark tingrett.

Politipatruljen fikk innhentet bilen før den igjen økte hastigheten. På et tidspunkt kjørte bilen i motsatt kjørebane på Trondheimsveien. Akkurat da avbrøt politiet forfølgelsen. Litt senere dukket Audien opp igjen.

Dette resulterte i en forfølgelse som endte i Porsgrunn samme morgen, hvor flere enheter fra Øst og Sør-Øst politidistrikt var koblet inn.

Politiet: Kjørte i minimum 220 km/t

Patruljen fra Oslo forfulgte bilen til Horten via Ring 3 i Oslo og E18 sørover. Underveis kjørte 29-åringen forbi minst en politibil. I tillegg prøvde flere politipatruljer å ligge bak Audien, men uten hell.

En politimann som forklarte seg i retten, er sikker på at bilen må ha hatt en hastighet på minimum 220 km/t på deler av strekningen. Denne målingen er gjort på bakgrunn av at bilen politimannen satt i, holdt en hastighet på 200 km/t da de lå bak Audi-sjåføren. Den domfeltes bil holdt en vesentlig høyere hastighet og forsvant ut av syne.

På strekningen fra Oslo til Porsgrunn ble Audien målt i to fotobokser. I Granfosstunnelen på Ring 3 i Oslo ble det registrert at den kjørte i 135 km/t. På fylkesvei 32 i Porsgrunn ble bilen målt i fotoboks med en hastighet på 130 km/t.

Retten kan ved hjelp av registreringene i fotoboksene slå fast at bilen kjørte 150 kilometer på 44 minutter. Det gir en gjennomsnittshastighet på 205 km/t. Denne strekningen skal ifølge Google normalt ta én time og 35 minutter.

Innrømmer råkjøringen

29-åringen forklarte i retten at han har dårlig erfaring med politiet, og at han ikke ønsket å bli stanset. Han kjørte derfor fra politipatruljen, som resulterte i kjøreturen fra Oslo til Porsgrunn.

Han erkjente at han på turen holdt en høy hastighet, men har forklart at han ikke sjekket speedometeret og at han derfor ikke vet hvilken hastighet han kjørte i.

I dommen heter det blant annet at «tiltalte har akseptert gjennomsnittsmålingen på 199 km/t på strekningen Gulli-Sky. Retten legger til grunn at tiltalte på enkelte steder på E18 under kjøreturen til Porsgrunn holdt en hastighet høyere enn 200 km/t».

Har aldri hatt førerkort

Retten ser på det i skjerpende retning at 29-åringen ikke har førerkort, og heller aldri har hatt det.

«Han har da ikke den nødvendige kjøreopplæringen, og utsatte derfor omgivelsene for betydelig større risiko enn kjøringen alene tilsa», kommer det frem i dommen. Mannen er også dømt flere ganger tidligere.

I formildende retning legger retten vekt på at tiltalte har erkjent straffskyld. Retten legger likevel til grunn at tilståelsen ikke har hatt nevneverdig betydning for oppklaring av saken.

Mannen hadde med seg sin kjæreste og bilens eier i bilen under kjøringen. Han var også tiltalt for å ha skremt bilens eier, slik at eieren trodde at han kom til å dø som følge av kjøringen. For dette punktet ble 29-åringen frikjent.

Straffen ble satt til fengsel i seks måneder, noe som er to måneder lavere enn aktors påstand. Han kan heller ikke ta førerkort på 28 måneder.

Siden mannen har sittet i varetekt etter at han ble pågrepet, er en god del av straffen allerede sonet.