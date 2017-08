Avisene kårer Støre til debattens vinner

Støre er den eneste som belønnes med terningkast seks av VGs panel. Offensiv og selvsikker med tydelige angrep på regjeringen, lyder vurderingen fra avisens kommentatorer.

Avisens panel mener at statsminister Erna Solberg (H) leverte godt, men at hun til tider ble for ordrik. Terningkast fem lyder konklusjonen, og delt andreplass med SV-leder Audun Lysbakken som avisen mener var tydeligst på venstresiden.

Dagbladet slår fast at «Jonas har funnet formen» og belønner Ap-lederen med en femmer på terningen. Han virket uberørt av dårlige målinger og fremsto som overraskende frekk og selvsikker, skriver avisen.

Solberg fremsto ifølge avisen som rolig, trygg og overbevisende, men må nøye seg med en firer. Også Dagbladet mener at Lysbakken gjorde det skarpt og fremsto som «en klar stemme til venstre for Ap-sentrum». Det holder til fem på terningen fra avisens panel.

Aftenposten holder en knapp på Lysbakken som vinner av en til tider kaotisk debatt. Han belønnes med fem stjerner (av fem mulige) – blant annet for å klare å pense debatten inn på Forskjells-Norge, uten at Solberg eller Jensen klarte å håndtere det. Men også Støre fikk vist fram mye, og fremsto som «langt tydeligere enn han var for to år siden». Støre kan ikke lenger beskyldes for tåkeprat, skriver avisen.

Solberg ble ifølge Aftenposten litt usynlig og irritert av Støres avbrytelser. «På sitt beste når hun snakker om utenforskap», mener avisen og konkluderer med tre av fem stjerner.

Nettavisen mener at Støre ble den suverene vinneren, mens Solberg og Jensen fremsto som famlende.

KrF-leder Knut Arild Hareide blir omtalt som oppsiktsvekkende svak av Nettavisen, og Hareide må også nøye seg med toer fra VG, som mener han var helt usynlig den første timen.