Stoltenberg: – Andre land ser til Norge og 22. juli når terroren rammer

Det var en dempet stemning blant dem som hadde møtt opp i Regjeringskvartalet for å minnes at det er gått seks år siden bomben i Regjeringskvartalet og masseskytingen på Utøya tok livet av 77 mennesker.

Til stede i Regjeringskvartalet var blant annet statsminister Erna Solberg (H), Arbeiderpartiet-leder Jonas Gahr Støre, AUF-leder Mani Hussaini og generalsekretær i NATO, tidligere statsminister Jens Stoltenberg.

I Stoltenbergs tale i Domkirken 24. juli 2011, to dager etter terroren, var han klar på at Norges svar på terroren må være mer demokrati, mer åpenhet, og mer humanitet. Det budskapet gjentok han i dag.

– 22. juli handler først og fremst om de som mistet livet, de som ble hardt skadet og deres nærmeste, men det er også en dag der vi kan formidle et budskap om viktigheten av åpenhet, demokrati og å bekjempe terror, sier han til Aftenposten.

Stoltenberg: – 22. juli har betydning ute i verden

NATO-sjefen mener at den norske befolkningen klarte å slå ring om demokratiet og åpenheten etter 22. juli.

– Norge besto prøven. Vi viste evne til å slå ring om demokratiet og åpenheten, og rosetogene og all kjærligheten og varmen folk viste i dagene og månedene etter 22. juli er noe som bidrar til å skape holdninger og verdier, og de er viktige i kampen mot terror, sier Stoltenberg.

Gjennom sitt arbeid som generalsekretær i NATO opplever Stoltenberg at Norges erfaringer etter 22. juli er en kilde til lærdom i andre land.

– Denne dagen har en betydning utover å minnes 22. juli, også ute i verden. Andre land ser til Norge når terroren rammer dem. Jeg opplever at mange vet om 22. juli, og at mange har lært og sett på de norske erfaringene, sier han.

Han trekker blant annet frem terrorangrepene i Manchester og Brussel.

– Det er mange andre datoer og mange andre angrep. Måten Norge håndterte 22. juli på har jeg tatt med meg inn i mitt arbeid, men jeg vet også at andre europeiske ledere har sett til Norge og brukt norske erfaringer når de har opplevd terrorangrep, sier han.

– Vil alltid være forbundet med frykt, fortvilelse og sorg

Stoltenberg selv talte ikke til de fremmøtte i Regjeringskvartalet, men det gjorde Erna Solberg og Mani Hussaini.

– For oss er 22. juli en dato som for alltid vil være forbundet med frykt, fortvilelse og sorg, sa Solberg da hun talte under minnemarkeringen.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Etter minnemarkeringen trekker hun frem viktigheten av å vise de etterlatte at samfunnet ikke har glemt dem.

– Det for etterlatte å se at resten av samfunnet ikke har glemt tror jeg er viktig. 22. juli vil for dem alltid være en vond dag som aldri vil gå vekk, men det er viktig å vise at hele samfunnet tenker på dem og 22. juli, og det gjør denne typen minnemarkering, sier statsministeren til Aftenposten.

I tillegg til talene ble det lagt ned rosekranser ved vannspeilet foran Høyblokken, og navnene på samtlige av de drepte ble lest opp av unge AUF-ere. Lars Bremnes fremførte to musikalske innslag.