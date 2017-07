Hver nordmann kaster nesten et halvt tonn søppel hvert år

Ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at nordmenn kastet mindre søppel i 2016, enn de gjorde i 2015, melder ABC Nyheter. Selv om statistikken går ned, kaster likevel hver nordmann i snitt 82.7 prosent mer husholdningsavfall årlig sammenlignet med tall fra 1992. Da kastet vi bare 237 kilo hver, mot 433 kilo i fjor.

Daglig leder Hildegunn Bull Iversen i stiftelsen LOOP (som jobber med å motivere til bedre kildesortering) sier at avfallsmengden har økt veldig siden 1990-tallet, men at det er bra at vi nå blir mer bevisste.

– Kildesortering er en veldig enkel måte å være med å redde miljøet på, sier Bull Iversen til ABC Nyheter.

I fjor kastet vi 6 kilo mindre søppel enn i 2015, men siden 1992 har altså husholdningsavfallet per innbygger økt voldsomt. I alt kastet nordmenn 2.227.000 tonn avfall i fjor – 125 prosent mer enn i 1992. Bull Iversen forteller at den store økningen henger sammen med økt levestandard, og at løsningen på søppelproblemet kan ligge under kjøkkenbenken.

– Å ha orden under kjøkkenbenken er viktig, og det gjør ting enklere. I tillegg er det positivt om forbrukerne er bevisste på hva de kjøper, og at de selger eller gir bort ting som de ikke lenger har bruk for, sier Bull Iversen.