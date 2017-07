I dag øker kontantstøtten med 1500 kroner

– Vi trenger ikke flere eldre menn som Grøvan, som synes det er så greit at unge mødre er hjemme med barna. Sørlandet trenger mer likestilling, sier Aps stortingsrepresentant Kari Henriksen.

Tirsdag 1. august, øker kontantstøtten fra 6.000 til 7.500 kroner. Det fikk KrF med Grøvan i spissen gjennom i sist statsbudsjett.

Vil øke ytterligere

Grøvan lover nå kamp for å få den ytterligere opp. Det første målet er økning til 9.000 kroner måneden.

– Det er flott å sette familiene i stand til å velge selv for sine barn. Det å være hjemme i ett år ekstra er en fin investering i omsorg, som samfunnet skal sette pris på, sier Grøvan.

Kritikken fra Henriksen tar han med ro. Den mener han bare viser hvor viktig det er at KrF blir med i et borgerlig samarbeid etter valget.

– Tidsklemma er tøff nok. Jeg synes det er mer interessant at feminister som Gro Nylander støtter konstantstøtten fordi den gir foreldre bedre tid til barna sine, sier Grøvan.

– Dårlig samvittighet

I lekeparken i Tresse er det et yrende liv. Marthe Engedal Scheie har med seg ni måneder gamle Matheo. Nå skal far ha pappapermisjon. Deretter skal familien motta kontantstøtte og hun ned i halv jobb.

– Vi hadde valgt kontantstøtte uansett, men økningen til 7.500 kroner er kjærkommen, for Matheo er for ung til å begynne i barnehagen når han er ti måneder. Jeg jobber som familieterapeut og ser hvordan mange sliter med tidsklemma. Den tiden jeg nå har med Matheo kommer aldri igjen. For meg hadde full jobb gitt dårlig samvittighet, sier hun.

Engedal Scheie synes ikke noe om argumentet om at kvinner blir hjulpet ut av arbeidslivet i stedet for inn i det med kontantstøtte.

– Å prioritere morsrollen i en periode, betyr ikke at man velger vekk arbeidslivet. Vi har organisert det sånn at jeg skal jobbe noen kvelder. Samtidig skal jeg ta videreutdanning i familieterapi og utvikle meg faglig, sier hun.

På kontantstøtte-toppen

Mens 26,5 prosent av norske foreldre tar ut kontantstøtte, er det 33,6 prosent i Vest-Agder og 29.9 prosent i Aust-Agder. I Kristiansand er det også en kommunal ordning som sikrer ett år ekstra kontantstøtte fra barna er to til tre år.

Grøvan sier han er glad for å bo i «kontantstøtte-fylket» Vest-Agder. Bare i Østfold bruker flere foreldre kontantstøtte.

– Vi skal utvikle fleksibiliteten i kontantstøtten. Foreldre bør for eksempel kunne velge litt kontantstøtte og litt barnehage, sier han.

– Men er ikke innelåsing fra arbeidslivet er et viktig motargument?

– Jo da, og derfor vil KrF kreve at foreldre som har vært under tre år i Norge må godta norskopplæring og kjernetid i barnehage for å få støtten, sier Grøvan.

– Bør avvikles

Henriksen mener kontantstøtten bør avvikles.

– Jeg har ingenting mot foreldre som bruker kontantstøtte, men jeg synes ikke samfunnet skal bruke store beløp på et slikt politisk virkemiddel. Det passiviserer fra arbeid og hemmer likestillingen, sier Henriksen.

