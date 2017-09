Helseministeren: – Per var opptatt av å normalisere døden

– Personlig kommer jeg til å savne ham. Per var opptatt av å normalisere døden som en naturlig del av livet. Han ville at det skulle legges bedre til rette for mennesker i den siste fasen av livet. Han så at i Norge dør veldig mange på sykehus eller på sykehjem sammenlignet med andre land, sier Høie.

– I sitt møte med helsetjenesten oppdaget han «engangslegene» på sykehusene og ga en kraftig stemme på vegne av pasientene. Dette resulterte i at vi endret loven, slik at alvorlig syke mennesker fikk rett til sin faste kontaktlege, sier Høie og forteller at Fugelli var stolt over loven, «Lex Fugelli».

Per Fugelli døde onsdag, med sine nærmeste rundt seg.

Samfunnsdoktor og samfunnsrefser

Helseministeren trekker frem at Per Fugelli var samfunnsdoktor og samfunnsrefser gjennom hele sitt liv.

– Han foreskrev en enkel, viktig resept: Mennesket er menneskets beste medisin. Hvordan vi har det mellom oss, og spesielt med de nærmeste, er det viktigste for oss når det gjelder livskvalitet og helse. Dette var et budskap mange kjente seg igjen i og en viktig medisin å foreskrive samfunnet, sier helseminister Høie.

Frank Rossaviks minnord over Per Fugelli: Et ankerfeste for halve Norge

Døde på Jæren med flokken sin rundt seg

Per Fugellis sønn Aksel beskrev farens siste timer slik på Facebook onsdag formiddag:

«Far døde tidlig i dag morges, 13.09.2017, på landstedet på Jæren, med alle i den nærmeste familien rundt seg. Han har hatt det fint, med hverdager som gikk opp i pluss, helt fram til for tre dager siden, da han brått ble verre. Den aller siste fasen varte ikke så lenge, og det var noe han håpet på. I går kveld sto en kraftig skinnende regnbue over Jæren, regnbuens ende gikk ned midt i Orrevannet. Vi plukket årets siste blåklokker og tok med inn til nattbordet. Store flokker med svaler og stær kretset rundt hytta. Jeg tok et par kast med fluestanga i Orre-elva, rett utenfor hytta, og fikk opp en laks, for første gang på fem år, det pleier ikke gå laks i denne elva. Jeg tok laksen inn på rommet hans og spurte om han var sulten, selv om han hadde sluttet å spise, da smilte han. I går kveld fikk barnebarna hver sin alenestund med far, for vi visste at denne natten kunne bli den siste, og vi voksne satt med ham gjennom natten.»

Paul S. Amundsen

Kreftforeningens generalsekretær: – Han åpnet opp for å snakke om døden

– Dette er ikke uventet, men likevel veldig trist. Vi har jo mistet en av de viktigste samfunnsdebattantene. Men selv om han er død, vil han leve for alltid, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.

Hun trekker frem at Fugelli nådde frem til så mange og klarte å åpne opp for det å snakke om døden, og at døden er en del av livet.

– Han hjalp utrolig mange mennesker til å forholde seg bedre til den siste tiden. Vi hadde store folkemøter om å sette døden på dagsordenen der han var med. Da vi hadde det første møtet på Litteraturhuset, kom det så mange at 500 mennesker måtte snu i døren. Det var på grunn av ham at så mange kom. Han talte både til hodet og hjertet. Det gjorde godt for folk, sier Anne Lise Ryel.

Takk, Norge – og god vakt | Per Fugelli

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg: – Han sørget for at pasientene har fått mer makt.

– Det er med sorg jeg mottar budskapet om at Per Fugelli er død. Mine varmeste tanker går nå til hans familie og venner, sier statsminister Erna Solberg.

– Per Fugelli var en viktig stemme, først som lege og siden som pasient. Med varme, kunnskap og spissformulert engasjement har han alltid stått på pasientenes side og fått til endringer i helsevesenet. Han er en lege som har sørget for at pasientene har fått mer makt. Det er en innsats som vi alle er takknemlige for. Som pasient og døende var han åpen og delte sine refleksjoner om det, men typisk nok sa han at mottoet hans snarere var: «Livet, skal vi danse?», sier statsministeren.