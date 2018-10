Fengslingsmøtet startet klokken 08.30 torsdag. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ønsker å forlenge varetektsfengslingen av den siktede russiske statsborgeren med to uker.

Russerens forsvarer Hege Aakre opplyser til NRK at PST har bedt om at dørene lukkes under fengslingsmøtet. PST bekrefter dette overfor Aftenposten.

PST har siktet 51-åringen for etterretning mot statshemmeligheter.

Politiets sikkerhetstjeneste har ikke ønsket å kommentere på forhånd hvorvidt de mener mistanken mot den siktede russeren er styrket eller svekket. Det er ikke kjent hvor lenge de ønsker å holde ham fengslet.

Arkivet til parlamentet i Ungarn

Det er snart to uker siden Botsjkarjov ble pågrepet og siktet på Oslo Lufthavn Gardermoen etter å ha deltatt på et IT-seminar på Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon (ECPRD).

Under IT-seminaret skal Botsjkarjov ha «samlet inn opplysninger fra blant annet datanettverk og/eller andre trådløse signaler», heter det i kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett.

Se to spioner bli utvekslet mellom Estland og Russland: