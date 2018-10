Den spionmistenkte russeren var tydelig skuffet etter kjennelsen fra Oslo tingrett, som umiddelbart ble anket. Han føler hele saken mot han er feil.

– De kan fortsette å varetektsfengsle meg så lenge de vil. Det er helt umulig å finne en svart katt i et svart rom, sa Botsjkarjov til pressen etter fengslingsmøtet.

Kjennelsen fra Oslo tingrett gjør at den spionmistenkte russeren vil sitte i varetekt frem til 18. oktober, gitt at anken ikke fører frem.

Fakta: Dette er saken Fredag 21. september ble Mikhail Botsjkarjov (51) pågrepet og siktet for etterretning mot statshemmeligheter. Pågripelsen ble gjennomført av Politiets sikkerhetstjeneste på Gardermoen. Botsjkarjov hadde deltatt på et seminar i Stortinget, der hans adferd ble oppfattet som mistenkelig. Han skal ha «samlet inn opplysninger fra blant annet datanettverk og/eller andre trådløse signaler», heter det i en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett. Han er ansatt som seniorrådgiver i departementet for informasjonsteknologi i Det russiske føderasjonsrådet i den russiske Dumaen. Han har ingen tilknytning til Norge. Etter pågripelsen ble han varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll. Varetektsfengslingen ble forlenget i to uker torsdag 4. oktober. Den russiske ambassaden i Norge har omtalt fengslingen for et konstruert påfunn og kaller beskyldningen for absurd.

Fortsatt skjellig grunn til mistanke

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hadde på forhånd ikke ønsket å kommentere hvorvidt de mener mistanken mot den siktede russeren er blitt styrket eller svekket i løpet av etterforskningen. PST ba om at fengslingsmøtet skulle føres bak lukkede dører, men anmodningen ble ikke tatt til følge.

Politiadvokat Kathrine Tonstad fra PST mener de fortsatt har grunn til mistenke 51-åringen for etterretning mot statshemmeligheter.

– Etterforskningen er fortsatt i en tidlig fase. Men PST mener det fortsatt ligger skjellig grunn til mistanke, og vi mener det er viktig å få gjennomført de aktuelle etterforskningsskrittene, sa Tonstad til Aftenposten.

PST mener det fortsatt er en fare for bevisforspillelse. Tonstad ønsker ikke å konkretisere den videre etterforskningen, men sier at PST trenger tid. Hun ønsker ikke å si om det er gjort beslag av elektroniske enheter eller andre personlige eiendeler.

– Bidrar siktede i etterforskningen?

– Han er samarbeidsvillig og har latt seg avhøre, sier hun, uten å ville kommentere hvor mange avhør det har vært av den siktede russeren.

Botsjkarjov: – Det er ikke akkurat Hilton

Overfor pressen avviste Botsjkarjov alle anklagene rettet mot ham.

– Det jeg gjorde, var å delta og ta opptak av foredrag. Jeg oppførte meg slik som jeg har gjort på andre foredrag. Slik jeg ser det, gjorde jeg ingenting som var mistenkelig, sa Botsjkarjov.

51-åringen sier at han ikke kan uttale seg om det politiet har omtalt som merkelig adferd på Stortinget.

– Jeg har ikke mulighet til å snakke om det, sier han.

Russeren, som har vært varetektsfengslet i to uker, er så langt ikke spesielt imponert over de norske fengselsfasilitetene.

– Det er ikke akkurat Hilton.

Den spionsiktede russerens forsvarer, advokat Hege Aakre, sier at 51-åringen er uenig i kjennelsen og grunnlaget for videre fengsling.

– Men vi merker oss at retten påpeker at det kan synes som om mistankegrunnlaget er noe svekket, sier Aakre til Aftenposten.

– Hvordan vil du beskrive mistankegrunnlaget mot din klient?

– Det er svekket. Noe som også ble bekreftet av retten. Da er det bare å la PST fortsette etterforskningen, for å få mistankegrunnlaget ytterligere svekket, svarer forsvareren.

Russisk UD: «Ren utpressing»

Det russiske utenriksdepartementet kaller siktelsen for «ren utpressing» i et spill fra norske myndigheter for å få spionsiktede Frode Berg løslatt.

– Vi krever at alle falske anklager mot Botsjkarjov droppes og at han løslates så raskt som mulig, sa pressetalskvinne i russisk UD, Maria Zakharova, under en pressekonferanse torsdag.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass hevder talskvinnen at Botsjkarjov ble pågrepet og siktet på falskt grunnlag. Dette i et forsøk på å «presse Russland til å utveksle ham og Berg, som ble tatt på fersk gjerning».

Bergs advokat, Ilja Novikov, har tidligere åpnet for at pågripelsen av Botsjkarjov kan gjøre det mulig for en utlevering av nordmannen. Under fengslingsmøtet ble russeren spurt om han ser pågripelsen som en hevnaksjon fra norske myndigheter.

– Jeg har liten informasjon om dette, og kan heller ikke kommentere det. Teoretisk sett er alt mulig, sa 51-åringen, før hans advokat avbrøt intervjuet med pressen.

