En tilfeldig bil med to voksne og to barn ble truffet av et skudd på Ensjø fredag kveld. Kun tilfeldigheter gjorde at ingen ble skadet. Kulen gjennomhullet bildøren til familien.

Politiet opplyste fredag flere unge menn i alderen 16–24 år skal ha vært involvert i skytingen. Bakgrunnen skal være en konflikt mellom to grupperinger.

Politiet har etterlyst to sølvfargede biler av typen Volkswagen Golf eller Polo, 2004-modell.

Naboene med klart budskap etter skyteepisoden på Ensjø: – Hold uskyldige utenfor!

Thomas Olsen

– Saken høyt prioritert

Lørdag kveld er ennå ingen pågrepet eller siktet for skytingen. Heller ikke bilene er funnet, opplyser jourhavende jurist, Kristine Torp Johansen ved Oslo politidistrikt.

– Det jobbes fortsatt med å kartlegge hendelsesforløp og mulige gjerningsmenn, vitneavhør og tekniske undersøkelser. Saken har høy prioritet, sier politiadvokaten til Aftenposten.

Leter etter navngitte personer

Hun opplyser at politiet også kartlegger de involverte grupperingene og hva som var bakgrunn for ungdommene angrep hverandre på åpen gate i Oslo.

Politiet kjenner identiteten til flere av mennene som trolig var involvert.

– Vi har flere navngitte personer som vi ønsker å komme i kontakt med, sier Torp Johansen.

– Kan det bli aktuelt å etterlyse noen av dem med navn og bilde, slik man gjorde etter skytingen på Østre Aker vei for to uker siden?

– Vi kan ikke utelukke det, men jeg ønsker ikke si mer om det av hensyn til etterforskningen, sier Kristine Torp Johansen.