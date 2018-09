Én person pågrepet etter skyteepisoden på Ensjø

Mannen er siktet for grov ulovlig befatning med skytevåpen og knyttes til stedet og hendelsen fredag, ifølge politiet.

– Han er en kjenning av politiet og vil bli forsøkt avhørt i formiddag, sier Henrik Rådal, jourhavende jurist i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Politiet vil av hensyn til etterforskningen ikke si hvor pågripelsen skjedde.

– Vi utelukker ikke flere pågripelser, sier Rådal.

En tilfeldig bil med to voksne og to barn ble truffet av et skudd på Ensjø fredag kveld. Kun tilfeldigheter gjorde at ingen ble skadet. Kulen gjennomhullet bildøren til familien.

Jan Tomas Espedal

– Hold uskyldige utenfor

At skytingen skjedde tidlig på kvelden og at det rammet en barnefamilie som tilfeldigvis kjørte forbi, opprører naboene på Ensjø. Dagen etter forteller de Aftenposten at de er redde.

– Jeg pleier ikke å bli veldig bekymret når slike ting skjer, og er ikke av dem som ville holdt barna unna uteområdene. Men dette liker jeg ikke, sier Vibeke Almquist.

Espedal, Jan Tomas

Hun bor like ved der skytingen skjedde og kommer med en klar oppfordring til de som skjøt:

– Hold uskyldige utenfor. Det er fullstendig uakseptabelt at en småbarnsfamilie i en tilfeldig bil ble truffet, sier hun.

Vitneavhør og video

Lørdag ettermiddag jobbet Oslo-politiet med vitneavhør samtidig som de innhenter videoovervåking i området.

Målet er å kartlegge hendelsesforløpet og identifisere eventuelle gjerningspersoner.

– Vi har en formening om hva som har skjedd, men er ikke ferdig med å kartlegge hendelsesforløpet, sa Henrik Rådal, jourhavende jurist i Oslo politidistrikt lørdag.

Thomas Olsen

Uskyldig familie havnet i kryssild: Bil med to barn ble truffet i væpnet oppgjør på Ensjø

Kartlegger grupperingene

Lørdag ettermiddag hadde politiet identifisert enkelte personer etter skytingen.

– Informasjonen vi har nå er at det var to grupperinger med personer i alderen 18–25 år som har hatt en konflikt slik at det er blitt avfyrt skudd som har truffet en tilfeldig forbipasserende bil, sa Rådal til Aftenposten.

Politiet kartlegger også de involverte grupperingene og hva som var bakgrunn for ungdommene angrep hverandre på åpen gate i Oslo.