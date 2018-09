Berit Svendsen går av som sjef for Telenor Norge

Det skjer etter det som har vært omtalt som en maktkamp mellom Svendsen og Telenor-sjef Sigve Brekke.

Ifølge VG skal han ha forsøkt å presse henne ut av jobben som sjef for Telenor Skandinavia.

– Jeg har forsøkt å finne en god løsning tilpasset Berits egne ønsker, og samtidig sikre utvikling av kompetanse og erfaring både for henne og andre. Jeg har stor respekt og forståelse for at utenlandsoppdrag ikke alltid passer. Nettopp derfor har jeg prøvd å imøtekomme Berits ønsker og behov, sier Telenor-sjef Sigve Brekke i en pressemelding.

– Siden Berit selv har vist et stort engasjement for å arbeide videre med Skandinavia og jeg ønsket å beholde henne i konsernledelsen, var nettopp ett av tilbudene å fortsette som sjef for denne regionen og overta etter meg som styreleder i Telenor Norge, sier Brekke videre.

Berit Svendsen (født 1963) har vært ansatt i Telenor siden 1988. Hun startet som forsker ved Televerkets forskningsinstitutt. I 1995 ble hun divisjonsdirektør for datatjenester og i 2000 tok hun over som teknologidirektør og leder for forskningsavdelingen med plass i konsernledelsen, skriver Telenor på sine nettsider.

Fra 2005 – 2007 ledet hun fastnettvirksomheten i Telenors nordiske virksomhet. Hun ble adm.direktør i Conax i 2008 og var der fram til 2011 da hun tok over som adm.direktør for Telenor Norge og igjen gikk inn i Telenors konsernledelse.