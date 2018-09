Det skjer etter det som har vært omtalt som en maktkamp mellom Svendsen og Telenor-sjef Sigve Brekke. Ifølge VG og NRK skal han ha forsøkt å presse henne ut av jobben som sjef for Telenor Skandinavia.

NRKs kilder bekrefter i august overfor kanalen at Svendsen kjempet for å beholde posisjonen sin i teleselskapet.

Svendsen var en av Brekkes konkurrenter da han fikk toppjobben i konsernet i 2015.

I vår og sommer skal Brekke ha tilbudt Svendsen alternative jobber i Telenor, men hun – som er en av Norges mest profilerte kvinnelige næringslivstopper – takket nei.

Avviser at han har forsøkt å skvise henne ut

Under en pressekonferanse hos Telenor tirsdag avviser Brekke at han har hatt en konflikt med Svendsen.

– Det er helt feil at jeg har hatt et ønske om å skvise ut Berit Svendsen. Snarere tvert imot. Hun har gjort en veldig god jobb i Telenor Norge i syv år, sa Brekke på pressekonferansen.

– Jeg har vært kollega med henne i syv år i konsernledelsen. Dette har aldri handlet om person. Vi har hatt og har et godt samarbeidsforhold. Jeg har alltid ønsket å ta henne med videre og bruke hennes kompetanse videre i andre operasjoner, sa Brekke.

– Har forsøkt å finne løsning tilpasset Berits ønsker

– Jeg har forsøkt å finne en god løsning tilpasset Berits egne ønsker, og samtidig sikre utvikling av kompetanse og erfaring både for henne og andre. Jeg har stor respekt og forståelse for at utenlandsoppdrag ikke alltid passer. Nettopp derfor har jeg prøvd å imøtekomme Berits ønsker og behov, sier Telenor-sjef Sigve Brekke i en pressemelding.

Stenersen, Tor

– Siden Berit selv har vist et stort engasjement for å arbeide videre med Skandinavia og jeg ønsket å beholde henne i konsernledelsen, var nettopp ett av tilbudene å fortsette som sjef for denne regionen og overta etter meg som styreleder i Telenor Norge, sier Brekke videre.

Berit Svendsen har vært leder av Telenor Norge siden 2011 og tok i mars også over ledelsen for Telenor Skandinavia. Hun fratrer nå begge disse jobbene.

Styreleder Gunn Wærsted beklager at Svendsen nå forlater selskapet.

– Jeg synes det er svært synd og trist at Berit har valgt å takke nei til de tilbud hun har fått om nye roller i Telenor. Jeg oppfatter at konsernsjefen har strukket seg langt for å etterkomme hennes ønsker, sier Wærsted.

Fakta: Berit Svendsen Berit Svendsen (født 1963) har vært ansatt i Telenor siden 1988. Hun startet som forsker ved Televerkets forskningsinstitutt. I 1995 ble hun divisjonsdirektør for datatjenester og i 2000 tok hun over som teknologidirektør og leder for forskningsavdelingen med plass i konsernledelsen, skriver Telenor på sine nettsider. Fra 2005–2007 ledet hun fastnettvirksomheten i Telenors nordiske virksomhet. Hun ble adm.direktør i Conax i 2008 og var der frem til 2011 da hun tok over som adm.direktør for Telenor Norge og igjen gikk inn i Telenors konsernledelse. Svendsen er styremedlem i DNB, SAS og Bisnode. Hun har tidligere hatt en rekke styreverv, blant annet som leder i Dataforeningen og styreleder ved Simula. Hun er utdannet sivilingeniør.

– Forlater Telenor med stolthet

– Jeg forlater Telenor med en stolthet over å ha bidratt positivt til selskapets utvikling og vekst gjennom 30 år. Jeg har hatt gleden av å bli løftet opp og frem av fantastiske kolleger og medarbeidere. Sammen har vi tatt Telenor til nye høyder. Det er blitt lagt merke til også langt utenfor selskapet.

Svendsen ønsker alle venner og kolleger i Telenor lykke til videre.

– Nå skal jeg ta litt fri og nullstille meg før jeg helt sikkert gyver løs på nye, spennende oppgaver et annet sted, sier Berit Svendsen.

Styret i Telenor Norge har utnevnt Petter-Børre Furberg som ny administrerende direktør for Telenor Norge. Morten Karlsen Sørby er utnevnt til fungerende sjef for virksomheten i Skandinavia etter Svendsen.