Tidligere KrF-topp: – Da får ikke partiet min stemme

KrF er splittet etter at partileder Knut Arild Hareide kunngjorde at han ønsker å gå i regjering med Ap og Sp. Tidligere 2. nestleder i KrF, Inger Lise Hansen, er sterkt kritisk til Hareides dreining mot venstre.

– Da får ikke partiet min stemme, nei. Det er et parti jeg ikke kjenner meg igjen i, sier Hansen til VG.

– For meg blir partiet noe annet ved å søke regjeringsmakt på venstresiden, sier hun til avisen.

Fra 2007 til 2011 var Hansen partiets 2. nestleder. Da hun tok til orde for å myke opp KrFs politikk på områder som Israel, plikten for partimedlemmene til å bekjenne seg til den kristne tro og homoekteskap ble hun vraket fra lederposisjonen. Hun hadde Hareides støtte.

Hansen sier til avisen at hun mener det blir helt feil å søke makt sammen med Ap og Sp.

– Det partiet jeg kjenner er kristendemokratisk parti som er forankret på den borgerlige siden. For meg er det helt utenkelig at partiet skal gå mot venstre, sier Hansen til VG.

Hevder noen forsøker å påvirke partiet

KrFs landsstyre har besluttet å innkalle til ekstraordinært landsmøte for å avgjøre hvem partiet skal samarbeide med videre. Møtet holdes 2. november.

Ann Kathrine Skjørshammer sier til Dagens Næringsliv at de hun har i tankene er andre enn fylkeslagene og representantskapet. Hun vil likevel ikke si konkret hvem hun mener, men sier hun ikke tror det er tilfeldig at partileder Knut Arild Hareide kom med boken sin to dager før landsstyremøtet.

– Det er i hvert fall noen som prøver å påvirke partiet. Beviset på det er at man har en partileder som går mot nestlederne sine. Hvis man velger rådgivere som er fra Agenda og vil drive partiet til venstre, så velger man sin påvirkning, sier hun.

Heiko Junge / NTB scanpix

Hareides rådgiver Emil André Erstad har fortid i Tankesmien Agenda, som har tilknytning til Arbeiderpartiet. I sin nye bok «Det som betyr noe» takker Hareide Erstad for hans bidrag i «det forberedende arbeidet» med boken.

Delt sentralstyre

Sammen med Skjørshammer, er nestlederne Kjell-Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad samt tre andre sentralstyremedlemmer – Tove Welle Haugland, Hans Fredrik Grøvan og Martine Tønnessen – skeptiske til Hareides råd. Sentralstyremedlemmene Svein Iversen, Dag Sele, Hilde Ekeberg, Karin Bjørkhaug, Erik Lunde og Hilde Frafjord Johnson støtter på sin side partilederen, skriver Klassekampen.

KrF-lederen kommer også med kritikk av Frp i boken og skriver at partiene ligger langt unna hverandre når det gjelder «inkludering og respekten for menneskeverdet, solidariteten med sårbare, kampen for en mer rettferdig verden og forvalteransvaret for natur og miljø».

– Jeg støtter Hareide. Jeg tenker også at det er umulig for KrF å sitte i regjering med Frp, sier Ekeberg.