Få barn ber om hjelp fra voksne når de hetses på nett

«Bare gå og drep deg selv.»

Slik lød en av de mange hetsende kommentarene Fredrik Glittum fikk da han som 15-åring begynte å legge ut videoer på videostrømmingsplattformen Twitch.

– Jeg fikk veldig mange stygge kommentarer i begynnelsen. Det gikk på utseende mitt, personligheten min og på kvaliteten på videoene jeg la ut, sier Glittum.

Ifølge ferske tall fra forskningsprosjektet EU Kids Online har 22 prosent av barn mellom 8 og 17 år opplevd noe de synes var ubehagelig på nett det siste året.

I Medietilsynets rapport om barn og unges medievaner er tallet på barn som har opplevd å bli mobbet eller at noen har oppført seg dårlig mot dem på nett, enda høyere, på 28 prosent.

7 prosent har mottatt hatytringer, som defineres som hatefulle meldinger eller kommentarer av diskriminerende art rettet mot gruppen eller religionen man tilhører.

Men bare drøyt halvparten av barna som opplevde hatytringer eller noe ubehagelig på nett, snakket med voksne om det, viser tallene fra EU Kids Online, som blir presentert under Forskningsdagene i Oslo mandag.

Fakta: EU Kids Online 2018 Ny undersøkelse om barns erfaringer med hatytringer og mobbing på nett. 7 prosent oppga at de hadde mottatt hatytringer. Andelen var 10 prosent i aldersgruppen 15–17 år. 26 prosent oppga at hatytringer handlet om utsende deres. 19 prosent sa at det dreide seg om hvem de var forelsket i. 22 prosent svarte at de hadde opplevd noe som opplevdes som ubehagelig på nett. 36 prosent svarte at de snakket med mor eller far sist gang det skjedde noe som plaget dem på nett. 9 prosent snakket med en lærer, mens fem prosent snakket med noen som har som jobb å hjelpe barn. 40 prosent snakket med en venn på sin egen alder. Datainnsamlingen er gjennomført at Ipsos og inneholder svar fra 803 barn mellom 8 og 17 år og deres foresatte. Den er finansiert av Opptrappingsplanen mot vold og overgrep ved Justis- og beredskapsdepartementet. Undersøkelsen er en del av det internasjonale forskningsprosjektet EU Kids Online. Kilde: EU Kids Online/ UiO

– Gir runn til bekymring

– Det overrasket oss at det er færre som går til voksne når de opplever ubehagelige ting på nett enn da vi gjennomførte tilsvarende undersøkelse i 2010. Det gir grunn til bekymring, sier professor Elisabeth Staksrud ved Universitetet i Oslo.

Hun forsker på barn og nettbruk og er prosjektleder for EU Kids Online. Staksrud mener det er oppsiktsvekken at bare ni prosent av barna oppgir at de snakket med læreren sin om nettproblemene.

– Det har stort sett vært rundt 16 prosent som har svart at de snakket med læreren sin siden vi startet med den første undersøkelsen i 2003. Nå er andelen nesten halvert, sier Staksrud.

– Det er overraskende med tanke på hvor mye det er jobbet med nettkompetanse i skolen.

– Alvorlige saker

Fredrik Glittum er ikke overrasket over at mange barn ikke sier fra til voksne når de opplever å få stygge kommentarer og meldinger på nett. Selv snakket han mest med kompiser.

– Mange tror at foreldre ikke tar det seriøst. Jeg snakket ikke med mamma og pappa om det fordi de i utgangspunktet ikke syntes noe om at jeg laget videoer.

19-åringen forteller at han fort ble vant til ufine kommentarer og lærte seg å ikke ta dem innover seg.

– Jeg klarer å heve meg over det meste. Men det har vært noen kommentarer som er kjipe å få.

På Youtube-kanalen sin «Glizze» har Glittum vært åpen om netthets og mobbing i barndommen. Det har gjort at han har fått mange henvendelser fra barn som ønsker råd om hvordan de skal takle ubehagelige kommentarer og meldinger.

– De trenger noen å snakke med og jeg har prøvd å svare så godt jeg kan. Men i vår merket jeg at jeg fikk så mange henvendelser som jeg følte var såpass alvorlige at jeg ikke kunne håndtere dem.

Glittum henviser nå barn som tar kontakt med ham til Mental helses hjelpetelefon.

Slik får du hjelp

På hatytringer.no, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets ressursside for nettmobbing, gis det følgende råd om hva barn og unge som opplever netthets bør gjøre: