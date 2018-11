Forsvarsanalytiker om «hemmelig» anlegg: – Regjeringen bør skifte krigshovedkvarter

Har du noen gang sett for deg hva du ville gjort dersom en ny krig brøt ut? Om hackere kuttet strømforsyningen og stridsvogner rullet over grensen? Eller hva om et nytt stort, koordinert terrorangrep rammet Norge?

Hvis det blir krise, evakueres regjeringsmedlemmene til krigshovedkvarteret. Herfra skal de styre et Norge i krig.

Anlegget på Østlandet, kjent som Regjeringens krigshovedkvarter, har egen vann- og strømforsyning, er atomsikkert og har en sambandssentral, egen sykestue og operasjonssal. Det er bygget for å kunne holde flere hundre personer i lang tid.

Men hvordan vet vi dette, om et av Norges mest hemmelige anlegg?

Fakta: Regjeringens krigshovedkvarter Driftes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Departementet overtok eiendommen 7. oktober 1959. Hensikten var at landets politiske og strategiske ledelse skulle ha et trygt sted å operere fra i en krigs- eller krisesituasjon. Anlegget er atomsikkert, har egen vann- og strømforsyning og er bygget for å kunne huse flere hundre mennesker i lang tid. Eiendommen er på litt over 20 hektar og består av seks bygninger, ifølge informasjon i Eiendomsregisteret. Det offisielle navnet er ikke omtalt av Aftenposten, men ligger lett tilgjengelig på nettet.

Avslørte sensitive detaljer

I 2010 avslørte NRK at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) hadde offentliggjort sensitiv informasjon om anlegget. Telefonnummer og adresse sto i telefonkatalogen, og i Riksarkivet lå det tre esker med blant annet plantegninger, fakturaer og tekniske beskrivelser.

Den gang ble det lovet at myndighetene skulle rydde opp. Men i 2012 lå det fortsatt informasjon om anlegget tilgjengelig med enkle nettsøk i offentlige databaser.

I slutten av september publiserte Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) anleggets nøyaktige posisjon i et dronekart.

Nå vil likevel ikke Justisdepartementet erkjenne at Regjeringens krigshovedkvarter engang eksisterer.

Det synes forsvarsanalytiker John Berg er absurd.

– Et eller annet sted må Regjeringen oppholde seg i krisesituasjoner. Å benekte dette blir absurd, sier Berg.

Rapporterte krigshovedkvarter inn til åpent kart

239 såkalte «objekter» ble offentliggjort på dronekartet, avslørte aldrimer.no. Det er for eksempel militære anlegg og installasjoner. Mange av dem er det stort hemmelighold rundt.

Berg har ingen forståelse for at et anlegg som krigshovedkvarteret er med i kartdatabasen.

– At for eksempel et forholdsvis stort antall radarstasjoner må inn i forskjellige offentlige publikasjoner, er én ting. Men dette er et enkeltstående anlegg. Jeg ser ingen grunn til at det skal være i noen offentlig oversikt.

– De bør skifte krigshovedkvarter

Hemmeligholdet har sine historiske grunner, blant annet på grunn av den kalde krigen. Generalløytnant og tidligere hærsjef Robert Mood mener det fortsatt er viktig i dag.

– Muligheten for fysisk sabotasje eller angrep som ville lamme regjeringens mulighet til å fungere i krise, var den overordnede hensikt. Regjeringens evne til å styre i krise er minst like viktig i dag, men nye trusler er kommet i tillegg, sier Mood.

Han mener Justisdepartementet, som eier anlegget gjennom DSB, kan ha gode grunner for å fortsette hemmeligholdet.

– Moderne teknologi skaper kritiske sårbarheter og gir uante muligheter for både statlige og ikke-statlige aktører. Hverken lover og forskrifter, helhetstenkning eller praktisk utførelse holder tritt med utviklingen, sier Mood.

Forsvarsanalytiker John Berg mener derimot at gjentatte forsømmelser fra myndighetenes side gjør at hemmeligholdet kan ha utspilt sin rolle.

– De bør skifte krigshovedkvarter, er Bergs kontante konklusjon.

Ugradert, innrapportert og risikovurdert – men hemmelig

NSM har slått fast at:

Informasjonen i kartdatabasen er ugradert, altså åpen og offentlig.

Objektene er innrapportert av departementene.

Departementene har gjort en risikovurdering av sine objekter.

Både Forsvarsdepartementet og NSM har derfor insistert på at omtalen av objektene som «topphemmelige militæranlegg», som aldrimer.no omtalte dem som, er feil.

Aftenposten har i flere uker forsøkt å skaffe mer informasjon om krigshovedkvarteret. Men til tross for at anleggets posisjon er ugradert, er det svært vanskelig å få noe mer informasjon fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Fakta: NSMs dronekart 1. september i år trådte «Forskrift om kontroll med informasjon innhentet med luftbårne sensorsystemer» i kraft. Som følge av dette publiserte NSM et kart over forbudsområder hvor det ikke er lov å fly droner av sikkerhetshensyn. 27. september offentliggjorde nettstedet aldrimer.no flere saker om «topphemmelige militærbaser» som var avslørt i kartet. På dette tidspunktet var det 239 objekter i kartet. De fleste av dem er eid av Forsvarsdepartementet, men en del er også sivile objekter som er eid av Justis- og beredskapsdepartementet. Offentliggjøringen av dronekartet førte til at leder i utenrikskomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap), krevde at forsvarsministeren forklarer seg for Stortinget. Forsvarsministeren på sin side fremholder at de er trygge på risikovurderingene som er blitt gjort.

Vil ikke erkjenne at anlegget eksisterer

NRK forsøkte også å få svar på spørsmål om anlegget fra DSB i 2010, men til ingen nytte. Beliggenheten var unntatt offentlighet «av hensyn til nasjonens forsvars- og sikkerhetsinteresser», svarte DSB.

Nå anleggets posisjon tilsynelatende åpen og offentlig. Samtidig nekter Justisdepartementet for at noen anlegg er blitt nedgradert de siste årene.

«Det stemmer ikke at posisjonene til disse objektene har vært gradert informasjon. Det finnes objekter hvor posisjonen er sikkerhetsgradert informasjon. Disse objektene er ikke angitt i kartløsningen til NSM», skriver departementet i en e-post.

Det skriver også at det ikke finnes skjermingsverdige objekter på eiendommen, som det står oppført som eier av i eiendomsregisteret.

Aftenposten har foreløpig ikke fått svar fra departementet om hva som faktisk er på eiendommen.

I flere svar gir departementet uttrykk for at det ikke kjenner til at anlegget eksisterer.

«Justis- og beredskapsdepartementet har hverken opplysninger om eller kjennskap til eksistensen av anlegget det begjæres innsyn i opplysninger om – ut over de omtaler som kan finnes i ulike medier om dette», skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund i Justis- og beredskapsdepartementet i en e-post.

Fakta: Dette fant vi ut om Regjeringens krigshovedkvarter med enkle søk Regjeringens krigshovedkvarter har sin egen Wikipedia-side hvor også det offisielle navnet blir brukt. I Google Maps har det i senere tid dukket opp en egen punktmarkering med det offisielle navnet, men inngangene er manipulert bort fra satellittbildene. I Google Street View finner man derimot begge hovedinngangene til anlegget. På Youtube finnes det flere explainere om anlegget. Justis- og beredskapsdepartementet er oppført i offentlige registre som eier av eiendommen. Historiske bilder som er tilgjengelig på norgeibilder.no viser omfattende anleggsarbeid i årene etter at departementet tok over eiendommen. Anleggets posisjon er nøyaktig angitt i NSMs dronekart.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ikke ønsket å svare på spørsmål om Regjeringens krigshovedkvarter og viser til Justis- og beredskapsdepartementet, som er objekteier.

