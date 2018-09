– Jeg kan bekrefte at en sentral person i Young Bloods er pågrepet i Marokko. Han har vært etterlyst og er siktet i flere saker, sier leder ved Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) Grete Lien Metlid til Aftenposten.

Personen, en 27 år gammel mann, ble pågrepet denne uken. Han har vært etterlyst internasjonalt en kort periode.

– Dette er en følge av en pågående etterforskning. Jeg er veldig fornøyd med at det har gitt et så raskt resultat, og at han nå er pågrepet, sier Metlid.

Oslopolitiet vil nå jobbe med å få personen som blir beskrevet som en lederskikkelse i gjengen utlevert til Norge.

Vil bli begjært utlevert

– Vi må forholde oss til at han sitter i et annet land, vi er i gang med å få begjært ham utlevert.

Gjengen Young Bloods fra Holmlia står bak narkotikaforbrytelser, kidnappinger og drapsforsøk. Lederen ved FEE er fornøyd med oslopolitiets innsats mot de kriminelle gjengmiljøene.

– Vi jobber målrettet og personrettet. Vi har et stort fokus på gjengene og det kriminelle miljøet i Oslo. Den har pågått over tid og vil fortsette, sier hun.

Siktet for drapsforsøk

Internt i politiet skal den pågrepne mannen bli omtalt som leder av Young Bloods, skriver VG. Han er aldri dømt for alvorlig kriminalitet i Norge, men skal ha vært siktet eller mistenkt i hele 20 saker.

Ifølge VG benekter 27-åringen at han er leder for gjengen.

– Han er under etterforskning og siktet for drapsforsøk i 2012, men han er også under etterforskning i en kidnappingssak fra 2015. Den saken går i rettsapparatet nå, så jeg må henvise til statsadvokaten, sier Metlid.

Han har fått en advokat som ikke kan kommentere pågripelse overfor avisen.

Frykter økt konfliktnivå

Forfatter av boken Operasjon Gamma Jakten på Norges farligste kriminelle miljø, Ståle Økland, sier til Aftenposten at pågripelsen er dramatisk for Young Bloods.

– Når gjenglederen blir pågrepet, så blir han tatt ut av funksjon. Det kan raskt føre til en maktkamp internt, på kort sikt kan det føre til økt konfliktnivå.

Økland har over lang tid fulgt politiets innsats mot gjengmiljøet. Han ser ingen personer som peker seg ut som en potensiell ny leder av det kriminelle gjengmiljøet i Oslo-Sør.

– 27-åringen har en lillebror som blir regnet som nestleder. Men dette kan på kort sikt fløre til flere konflikter internt.

Han beskriver den pågrepne 27-åringen som anonym og tilbaketrukken.

– Han er på mange måter anonym. For eksempel finner du ham ikke på Facebook, og han gjør i det hele tatt lite ut av seg. Han har skilt seg ut fra de andre gjenglederne. Han har vært diplomatisk og søkt kompromisser. Det er det jeg blir fortalt av mine kilder, sier han.