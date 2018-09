Mannen, bosatt i en kommune i Sunnfjord, møtte før helgen i Sogn og Fjordane tingrett. Der stilte han i det som kalles en tilståelsessak. Det skriver Bergens Tidende.

Kort sagt betyr det at han i forkant hadde lagt kortene på bordet og sagt seg enig i forenklet rettergang, blant annet at det ikke blir ført vitner.

70 filmer og 30 bilder

31-åringen ble avslørt gjennom politiets store Dark Room-etterforskning.

Anklagene mot ham skriver seg fra noen år tilbake.

Det alvorligste punktet i siktelsen gjelder nedlasting av rundt 70 filmer og 30 bilder som «viste seksuelle overgrep mot barn eller seksualiserer barn».

Ifølge dommen var barna i materialet i alderen fra 6–7 år og oppover, og avbildet eller filmet i blant annet overgrepssituasjoner.

Retten tror siktede på at han ikke delte filmene og bildene videre, og at han slettet dem dagen etter at han hadde lastet dem ned. Det blir også lagt til grunn at filmene var relativt korte.

Mannen dømmes også for fire tilfeller av onani foran mindreårige barn via videochat. Dommeren slår fast at det var snakk om barn fra rundt tiårsalder og oppover. Onani-tilfellene er tidfestet til å ha skjedd i løpet av en måned sommeren 2016.

Nesten to år før rettssak

Retten legger i formildende retning vekt på at 31-åringen har tilstått og at det har tatt for lang tid å få saken for retten.

Siktede satt én måned i varetekt seinhøsten 2016, og etter det skulle det altså gå nesten to år før han kunne møte i rettssalen. Den lange saksbehandlingstiden har vært belastende for siktede, konstaterer dommeren.

I retten ga 31-åringen uttrykk for at han ønsker å komme seg tilbake til et normalt liv.

Straffen er av dommeren satt til fem måneder i fengsel. Dommen inkluderer også et tilfelle av kjøp av hasj i Bergen høsten 2016.

Siktede får også inndratt datamaskinen som ble brukt til nedlasting av overgrepsmateriale.