– Jeg regner med at denne ene fisken koster oss et sted mellom 30.000 og 40.000 kroner, men den er vel verdt pengene, sier Thomas Madsen fornøyd til Bergens Tidende.

Madsen er matfaglig leder for nyåpnede Biologen Sushi og Ramen Bar på Kleppestø. Denne uken skal kundene der få smake sushi av norsk tunfisk, eller makrellstørje, som fisken heter i norske farvann.

Storfangst på én dag

Etter 14 dagers resultatløs jakt gjorde M/S «Hillersøy» et varp sist torsdag; 45 makrellstørjer på ett kast i havet utenfor Smøla på Nordmøre.

Like etter landet M/S «Salvøy» 11 fisk i samme område.

Mandag morgen kom fire av kjempefiskene til Domstein Sjømat Bergen på Flesland. Der ble fisken gjort opp og sendt videre til de fire første i størjekøen.

Marita Aarekol

Én størje gikk til Hotel Alexandra i Loen, én til Kviknes Hotel i Balestrand og én til Fjellskål Fisk & Skalldyr på Torget.

Men øverst på listen sto altså sushibaren på Askøy.

– Det er litt prestisje knyttet til å sikre seg de første makrellstørjene, sier regionsleder Tony Nes-Vikebø.

– Bør spises rå

Biologen-sjef Thomas Madsen forteller at han ikke serverer tunfisk, med mindre de kan skaffe den fersk som med dagens størjekjøp.

– Denne fisken er så spesiell og god at den bør spises rå, ikke varmebehandles, sier han.

– Hvordan smaker fersk størje, sammenlignet med tunfisk vi pleier å få i sushi?

– Litt mørkere rød i fargen og etter min mening litt bedre smak. Frysingen forringer både farge og smak, sier Madsen, som særlig gleder seg til å servere makrellstørje til en gruppe japanere som tirsdag skal spise på Biologen Akvariet.

Kom tilbake

Makrellstørje, eller blåfinnet tunfisk, regnes som den dyreste fisken i verden.

Størje-rekorden ble satt på et fiskemarked i Tokyo i 2013 da et prakteksemplar ble solgt for ti millioner norske kroner.

Fakta: Makrellstørje Makrellstørje er den største tunfiskarten som er utbredt over hele Nord-Atlanteren og Middelhavet.

Størjen kan svømme 70 km/t, krysse Atlanterhavet på 50 dager og dykke ned til 1000 meters dyp basert på elektroniske merker med dybdesensor.

Den østlige makrellstørjen gyter om våren i mai – juni i Middelhavet. Etter gyting legger den ut på næringsvandring. De siste årene har det vandret stadig økende mengder med makrellstørje til norske farvann og beitet intensivt langs kysten og i Norskehavet.

Fremdelen av kroppen er dekt med et panser av sammenvokste skjell. Ryggen er blåsvart, sidene skinner likt perlemor og buken er hvit. Navnet størje (norrønt styrja) kan være en avlydsform av stor, slik at navnet tyder stor makrell.

På 1950- og 60-tallet ble det årlig tatt opptil 15.000 tonn av den eksklusive fisken i norske farvann. Overfiske førte til fiskefôrbud og lenge var makrellstørjen glemt.

Marita Aarekol

Forventningene var derfor enorme da fisken dukket opp igjen på vestlandskysten.

I 2016 fikk Brødrene Hillersøy på Bulandet i Sunnfjord tillatelse til prøvefiske. Da dro de opp 191 makrellstørjer på mellom 170 og 300 kilo på bare ett kast. Tilsammen 39,6 tonn fisk ble levert i Florø.

I fjor var det MS «Bluefin» som fikk tillatelsen til prøvefiske. Den samlede fangsten ble 234 størjer og totalt 46,4 tonn. Men størjefiske ble ingen gullgruve, fortalte skipper Atle Nekkøy.

Fangsten ble rett og slett for stor, transporten til markedet i Japan for dyr, mens kundene i europeiske land som Spania og Nederland ikke ville betale godt nok for verdens største og raskeste tunfisk, oppsummerte han.

Marita Aarekol

Fortsatt venteliste

I år er det innført ordinært fiske på makrellstørje, og kvoten på 104 tonn er delt på «Hillersøy» og «Salvøy», som hver får ta 45 tonn. Resterende 14 tonn går som bifangst i annet fiske.

Nes-Vikebø hos Domstein regner med at flere størjer havner i Bergen. I så fall har han fortsatt venteliste av villige kjøpere.

– Båtene er dratt ut igjen og jakter, sier han optimistisk.