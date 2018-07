Brannvesenet fikk den første meldingen klokken 16.45 og ankom stedet 30 minutter senere.

Det brenner i en skogside på Botsholmneset ved Vikanes i Lindås kommune. Det skal være snakk om en lyng- og skogbrann som sprer seg raskt i vinden.

– Det ser ut som flammene driver oppover og vekk fra et hyttefelt i området og det er ingenting som tyder på at vinden skal snu, sier Bjarte Rebnord, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

Uvanlig mange skogbranner hittil i år

– Fem bolighus og to hytter evakueres. Vi har vakt slik at de som bord der ikke får komme tilbake, men det er opplyst at det er mange som ikke er hjemme, legger han til.

Helikoptre og sivilforsvar inn

– Man har klart å begrense brannen nede ved nærliggende boliger, men brannvesenet har ikke kontroll på brannen oppe i fjellsiden. Det sier, Ronald Drotningsvik, vaktkommandør ved 110-sentralen i Hordaland.

Like over klokken 18 opplyser han at to helikoptre er rekvirert.

– Det ene kommer fra Sauda, det andre Kinsarvik. De settes inn i slukkingsarbeidet.

– Det er forferdelig bratt der og det går en høyspentledning på toppen, så det er ikke enkelt, sier Drotningsvik.

Sivilforsvaret har begynt å organisere seg og skal snart være på vei til området for å bistå i slukningsarbeidet, opplyser han.

Stengte veier

Ett felt på E39 ved Vikanes er stengt grunnet brannen. Det melder Vegtrafikksentralen Vest, litt over klokken 17.30.

I det andre feltet dirigeres trafikken manuelt og det er uvisst når veien åpnes igjen.

Marius Helgås

Ved 18-tiden hadde folk fra Osterøy begynt å ringe brannvesenet. Dette fordi det ligger kraftig røyk i området, ifølge Drotningsvik.

– Vi kjørte forbi stedet og videre nordover. Røyken kunne ses fra Romarheimsdalen, sier Marius Holmås til BT.

Arbeid utover natten

Han opplyser at brannvesenet har sendt mannskap fra Knarvik, Modalen, Masfjorden, samt tankbil med mannskap fra Åsane.

– Bergen holder igjen. Vi er nødt å ha mannskap i beredskap når vi tømmer ressursene nordover, sier Drotningsvik.

Han forteller at det etter alt å dømme blir slukkingsarbeid utover natten.