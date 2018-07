Også en mann i 40-årene ble skadd, men tilstanden er ikke alvorlig, skriver NTB.

– Klokken 23.52 fikk vi meldinger om to livløse personer i Møllergata. Da vi kom frem, fant vi en hardt skadet og en skadet person, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli ved Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Slått med en sparkesykkel

– De to personene har trolig blitt slått med en sparkesykkel som ligger igjen på stedet. Vitner opplyser at to personer har stukket fra stedet. Alle fire er menn, opplyser Stokkli.

Den alvorlige skadete er kjørt til Ullevål sykehus. Tilstanden er ikke kritisk, men Stokkli opplyser at han hadde problemer med å puste. I 4.30-tiden opplyser Stokkli til NTB at tilstanden er kritisk for mannen som ble hardest skadd.

– Vi snakker nok nesten livstruende skadet. Den andre mannen er også blitt innlagt og ligger til observasjon. Vi får nok snakket med han senere i dag, sier Stokkli.

Usikre på hva som har skjedd

Han sier videre at politiet er usikre på om det er snakk om et slagsmål mellom de fire mennene eller et ran.

– Vi har snakket med vitner og har flere patruljer som søker etter gjerningspersonene nå. Vi har avhørt den lettere skadede personen men har ennå ikke fått snakket med den andre. Vi vet foreløpig ikke noe om relasjonen mellom de fire mennene, sier Stokkli.