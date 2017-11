Det er på juleutgaven av kartongene for helmelk at du kan se silhuetten av en ulv som uler mot Månen.

Tine, som eies av norske bønder, høster kraftig kritikk for motivet. Likevel vil landets største meieriselskap ikke fjerne det, informerer Norsk Telegrambyrå:

TINE

– At 2017 eventuelt skal bli husket som julen da TINE trakk tilbake melkekartonger på grunn av et fjøsnisse-eventyr, satser vi ikke på. Kartongene er trykket, og dette blir en del av vårt juledesign. Motivet vil være på melken frem til årsskiftet, skriver Tines kommunikasjonsdirektør, Lars Galtung, i en e-post til VG.

Til og med «Farmen-Halvor» reagerer, melder avisen. Halvor Sveen, som en av høstens nye TV-stjerner egentlig heter, driver selv med kjøttproduksjon.

– For to år siden måtte jeg skyte en kalv, og to andre ble borte på grunn av ulv. Fem andre kalver ble bitt av ulv. Og nå skal Tine bruke ulv som pynt på melkekartongen til jul. Det er totalt skivebom, uttaler Sveen til TV 2.

«Har det rablet?»

På selskapets Facebook-sider er stemningen til dels meget amper:

«Tine støtter opp om leverandørene sine, ser jeg? Har det rablet fullstendig?» spør en av kundene som reagerer. Trusler om boikott foreligger også.

«Respektløst overfor de bøndene som sliter med disse dyra», skriver en annen forbruker.

«Tine meierier har gått langt over streken! At de velger å sette et bilde av en ulende ulv på melkartongene, er et hån mot bønder som er berørt av ulv», lyder en av reaksjonene.

Samtidig har også venner av det firbente stridstemaet engasjert seg:

«Veldig flott, Tine, at dere kan vise noen av de flotte rovdyrene vi har i Norge!»

– Naturlige illustrasjoner

Meierikjempen har selv bedt om tilbakemeldinger på årets julekartonger. Reaksjonene er altså ikke uteblitt, poengterer Nettavisen.

Tines kommunikasjonsdirektør, Lars Galtung, forklarer nærmere:

– På helmelken har vi brukt silhuetter av norske villdyr som ulv, gaupe og ørn som naturlige illustrasjoner i historien om den norske fjøsnissen. Illustrasjonene er detaljrike. Det gjør at du kan oppdage nye elementer jo mer du ser på designet, informerer direktøren.

Ulve-hyl

Galtung ønsker ikke å si hvorvidt politiske tanker ligger bak motivvalget. Samtidig synes han at noen forbrukere tolker historien vel langt.

– Dyrene er et element i en større fortelling, hvor fjøsnissen er hovedperson. Fjøsnissene bor, så vidt vi kjenner til, ikke i byer, men på landsbygda, med kuer, bønder og norske villdyr, poengterer Galtung.

Holm, Per Annar

