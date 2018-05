Sør-Trøndelag tingrett mener at 33-åringen «er sterkt å bebreide» for det som skjedde, og at han opptrådte grovt uaktsomt.

Straffen er noe mildere enn påstanden fra aktor Martin Moen. Han la under rettssaken ned påstand om at 33-åringen måtte dømmes til 18 dagers fengsel.