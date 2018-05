Nødetatene har hatt en leteaksjon i Nidelva, og det er tatt opp to personer, skrev Adresseavisen tidligere i dag, torsdag.

Brødrene ble liggende under vann i henholdsvis 20 og 30 minutter, ifølge politiet.

Tilstanden for 18-åringen er alvorlig, men stabil. For den eldre broren er tilstanden meget alvorlig og ustabil. Det er St. Olavs hospital som opplyser dette til NTB.

Vitner slo alarm

Aksjonen ble satt i gang etter observasjoner.

– Ifølge vitnebeskrivelser skal to ungdommer ha badet i elven for så å ha fått problemer på grunn av dårlige svømmeferdigheter. Begge har da gått under vann. De ble funnet av brannvesenet og røykdykkere plukket dem opp fra vannet, forteller innsatsleder i brannvesenet, Lars Lunde.

Forsøkte å redde broren

Ulykken skjedde ved Gamle Bybro i Trondheim.

– Det som trolig er skjedd er at en kar gikk ut i vannet og ble tatt av strømmen. Så forsøkte den andre å hjelpe til, men så ble han også tatt, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Begge to er fraktet til St. Olavs hospital.