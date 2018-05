Det pågår livreddende tiltak, skriver Adresseavisen.

Aksjonen ble satt i gang etter observasjoner.

– Ifølge vitnebeskrivelser skal to ungdommer ha badet i elven for så å ha fått problemer på grunn av dårlige svømmeferdigheter. Begge har da gått under vann. De ble funnet av brannvesenet og røykdykkere plukket dem opp fra vannet, forteller innsatsleder i brannvesenet, Lars Lunde.