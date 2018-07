Menn oppfordres oftere til å søke jobb

Om lag 80 prosent av alle jobbskifter i Norge skjer via Finn.no. Ifølge en ny jobbundersøkelse gjort av Finn, svarte 18 prosent av mannlige arbeidstakere at de blir oppfordret av arbeidsgiver til å søke på stillinger, mens 14 prosent av de kvinnelige arbeidstakerne svarte det samme.

– Setningen «Kvinner oppfordres til å søke» kan nok fremstå som litt gammeldags i 2018, men innsikten vår viser at arbeidsgivere i større grad oppfordrer menn enn kvinner til å søke på stillinger. En mulighet er å gi kvinner en ekstra dytt til å søke internt, og i større grad trygge dem på egen kompetanse, sier jobbanalytiker Christopher Ringvold i Finn jobb.

Sitter du alltid en halvtime over på jobb? Det bør du ikke, ifølge ny rapport: Dette kjennetegner dem som slipper overtid

Kjønnsdelt arbeidsmarked

Metoo-kampanjen har satt sitt preg på likestillingen det siste året og Ringvold sier han er spent på hvordan den vil påvirke det norske arbeidsmarkedet.

– Denne vinteren har kvinners plass i arbeidslivet blitt aktualisert ytterligere gjennom metoo. Resultatene bekrefter at vi fortsatt har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked. Samtidig blir det spennende å se om initiativene og fokuset på kvinner i arbeidslivet gir positive utslag i året som kommer, sier Ringvold

Den ferske undersøkelsen viser også at dobbelt så mange menn som kvinner innehar lederstillinger, og at det er fire ganger flere menn enn kvinner med en årslønn på over 700.000 kroner.

Går sakte framover

Forsker Kjersti Misje Østbakken i Institutt for samfunnsforskning tror ikke det kjønnsdelte arbeidsmarkedet vil jevne seg ut med det første, men mener likevel det går sakte, men sikkert framover mot et mer likestilt arbeidsliv.

– Det er ikke store endringer eller omveltninger, men det går sakte i riktig retning. Det er bare vi som lever som får se hvor haren hopper. Jeg er ganske sikker på at det kjønnsdelte arbeidsmarkedet kommer til å vare i mange, mange år fremover, sier Østbakken,

Både Østbakken og Ringvold tror det er viktig at ledere med rekrutteringsansvar går i front og bidrar til et mer kjønnsbalansert arbeidsmarked.

– Næringslivet ønsker flere kvinner i styrer og ledelse. Det er som kjent fortsatt stort kjønnsgap på dette stillingsnivået. Arbeidsgivere bør se på ansettelsesprosessen for å se om skjevheten starter allerede her, oppfordrer Ringvold.