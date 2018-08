Ny prisrekord: Nå har Norge den tredje høyeste bensinprisen i verden

Bensinprisen har steget gjennom sommeren, og ny rekord ble satt fredag med veiledende literpris på 17,02 kroner.

Etter denne siste økningen har Norge den tredje høyeste bensinprisen i verden, etter Island og Hongkong, ifølge NRK.

Porteføljeforvalter Torbjørn Kjus i Vistin Trading forklarer at hovedårsaken er at den norske kronen er svært svak sammenlignet med amerikanske dollar nå. Varmen i sommer kan også ha hatt innvirkning for produksjonen av bensin. Han tror imidlertid ikke prisen påvirker forbruket i særlig stor grad.

– Det er ikke noe særlig priselastisitet i Norge. Folk forbruker omtrent like mye bensin om det koster 12 eller 17 kroner. Det er fordi vår disponible inntekt er høy, sier han.