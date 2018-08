Endringer i Regjeringen: Ketil Solvik-Olsen og Terje Søviknes går av

Aftenposten får torsdag bekreftet disse endringene i regjeringen av en kilde med innsikt i prosessen:

Disse går av:

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Olje- og energiminister Terje Søviknes.

Disse er nye:

Bård Hoksrud blir landbruksminister.

Kjell-Børge Freiberg blir olje- og energiminister.

Bytter jobb:

Jon Georg Dale går fra Landbruksdepartementet til Samferdselsdepartementet.

Alle disse er Frp-politikere. Med disse endringene er det dermed bare partileder og finansministeer Siv Jensen som er igjen i Regjeringen av det mannskapet som mønstret på ved regjeringsskiftet etter valget i 2013.

Terje Bendiksby, / NTB scanpix

Torsdag kom det også en pressemelding fra Statsministerens kontor (SMK) der statsministeren varsler endringer i regjeringen.

«I statsråd fredag 31. august vil det bli gjort endringer i regjeringen.», opplyser SMK.

– Har vært ventet

Kilder opplyser til Aftenposten at det har vært ventet en stund at Søviknes ville gå av som statsråd for å sikte seg inn mot toppverv i lokalpolitikken i Hordaland, der han har vært ordfører i Os. Han skal også ha ytret ønske om være nærmere familien.

Det sies at han har et ønske om å bli fylkesordfører.

– Jeg er helsepolitiker, jeg

Bård Hoksrud kommenterer påstandene om at han blir ny landbruksminister slik når Aftenposten møter ham i korridoren på Stortinget torsdag formiddag:

- Jeg er helsepolitiker, jeg, sier han hemmelighetsfullt før han strener inn på kontoret sitt.

Heiko Junge, / NTB scanpix

PETER MYDSKE/Stortinget

Jensen mister en sterk partner

Ved Ketil Solvik-Olsens fratreden mister Siv Jensen en sterk Frp-partner i regjeringen.

– Vi mister det sterkeste kortet i Regjeringen. Det er ikke bare vi som mener det, det viser alle målinger og terningkast, sier en Frp-kilde.

Som hennes nestleder, har Solvik-Olsen spilt en viktig rolle i det femårige regjeringssamarbeidet. Men nå er det altså slutt – i hvert fall inntil videre.

– Kona stilte opp for meg, jeg skal stille opp for henne, skriver Solvik-Olsen på sin egen blogg på Nettavisen.

– Min kone har fått mulighet til å jobbe ett år som lege på et av USAs største barnesykehus. Hennes unike mulighet dukket opp. En mulighet man ikke takker nei til. Om kort tid reiser derfor familien til Alabama. En ny hverdag venter oss. Ukjent og spennende, skriver han.

Solvik-Olsen opplyser at han skal være tilbake i norsk politikk til valgkampen i 2019.

Har to års erfaring fra departementet

Den nye olje- og energiministeren, Kjell-Børge Freiberg, ble innvalgt til Stortinget for to år siden fra Nordland. Han har sittet i næringskomiteen på Stortinget siden.

Han har vært ordfører i Hadsel kommune i hjemfylket og har også i to år vært statssekretær i departementet han nå overtar. Vesterålingen beskrives som en munter spøkefugl med lang lokalpolitisk erfaring og stort pågangsmot.