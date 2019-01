Politiets hovedteori er at Anne-Elisabeth Hagen (68) ble bortført fra hjemmet i Sloraveien 4 på Lørenskog 31. oktober i fjor. Kl 9.14 den dagen var siste sikre livstegn fra henne. Da snakket hun med et familiemedlem på telefon.

Tore Skansen og kona Karin Lovise Skansen har vært nære naboer med Anne-Elisabeth og Tom Hagen i over 30 år og var blant annet på ferie med paret på 1990-tallet.

– Min kone ringte Anne-Elisabeth enten torsdag 1. eller fredag 2. november. Det kom frem ringesignaler, men ingen svarte, forteller Tore Skansen.

Innkalt til avhør

Konas telefon står registrert på ham. Skansen ble innkalt til avhør hos politiet lørdag 3. november.

– De spurte hvorfor jeg hadde ringt til Anne-Elisabeth Hagen, forteller han.

– Hvordan kan dere vite at dere husker riktig dato?

– Fordi onsdag 31. var det sivilt politi hjemme hos oss. De sa at de spanet etter en 13 år gammel jente som hadde stukket av.

Den kvelden så Skansen og kona at lysene i huset til ekteparet Hagen ikke ble slått av. Da lysene ikke ble slått av dagen etter heller, ringte Karin Lovise Skansen til venninnen sin for å spørre om alt sto bra til.

Også en annen nabo ringte og fikk ringetone.

– En mann svarte

En annen nabo ringte Anne-Elisabeth Hagen uken etter for å gjøre oppmerksom på den mystiske bilen som sto parkert på gårdsplassen til Sloraveien 4. Den viste seg senere å tilhøre politiets kriminalteknikere.

Han forsøkte først å komme i kontakt med Tom Hagen via fasttelefonen på jobben hans. Der var det en mann som ikke var Tom Hagen som svarte.

– Så ringte jeg Anne-Elisabeth Hagen 9. november og kom rett til mobilsvareren hennes, forteller Rolf Letvik til Aftenposten.

– Da forsøkte jeg igjen å kontakte Tom Hagen på fasttelefonen på jobben hans, sier Letvik.

Han vet ikke om det var en ansatt eller en politimann som svarte på Hagens fasttelefon, men oppringingen førte til at han ble innkalt til politiavhør dagen etter.

Signe Dons

Har kunnet spore seg frem

Når du ringer opp et nummer og får ringetone, betyr det at telefonen ikke er slått av.

Hvis Anne-Elisabeth Hagen ble bortført, hadde med seg telefonen og den var påslått, har politiet kunnet spore seg frem til basestasjonene hvor den har slått inn. Ved hjelp av krysspeiling med bærbart utstyr kan man finne telefonens nøyaktige posisjon.

Politiet / NTB scanpix

Bare i området rundt Sloraveien står det 68 basestasjoner. Så lenge mobilen ikke har vært av, så har politiet hatt mulighet til å hente informasjon om nøyaktig hvor den var og hvem den har vært i nærheten av.

Det er to ulike former for mobildata politiet har kunnet hente ut, signalerings- og kommunikasjonsdata (se fakta).

Fakta: Hva er signaleringsdata? Signaleringsdata er data fra mobilen din som viser hvilke basestasjoner mobilen kommuniserer med til enhver tid. Dataene viser hvor mobilen befinner seg, selv om den bare er slått på, men ikke i bruk. Brukes av teleselskapene for å få mobilen og telenettet til å fungere sammen. Mobiloperatørene kan lagre signaleringsdata i en måned mot taushetsplikt. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom har myndighet til å frita operatørene fra taushetsplikt etter anmodning fra politiet.

Etterforskningsledelsen i politiet har så langt ikke ønsket å bekrefte eller avkrefte om de er i besittelse av mobiltelefonen til Anne-Elisabeth Hagen.

Hans O. Torgersen

Hvis det mot formodning har vært aktivitet på telefonen hennes og den ikke har vært i politiets besittelse, så har politiet kunnet se hvem som har vært i kontakt, hva slags type kontakt det har vært, sted og lengden på kommunikasjonen.

Politiet er blitt forelagt Aftenpostens opplysninger, men sier de av hensyn til etterforskningen ikke ønsker å kommentere om de har kontroll på telefonen til savnede eller om de på noe tidspunkt har klart å spore den.