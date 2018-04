«Nei, tenkte jeg, dette skal ikke ende her.» Slik overlevde Arne Strand terrorangrepet i Kabul.

HOTEL INTERCONTINENTAL, KABUL – LØRDAG 20. JANUAR: Svette fra en norsk panne drypper ned på mosaikkflisene. Døren til rom 309 er barrikadert med to stoler og en koffert. På badegulvet ligger Arne Strand fra Hardanger med et vått håndkle over nese og munn. Det blir stadig vanskeligere å puste. Rommet er fullt av røyk – han må holde telefonen helt opp til ansiktet for å se skjermen. Fremdeles er det ingen tegn til at redningen er nær.

Etter 30 år med reising i Afghanistan, gjennom alle landets kriger og konflikter, må Strand spørre seg om flaksen hans er oppbrukt.