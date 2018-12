– Bombegruppa har skutt mot pakken, men det er elementer i pakken som gjør at de må undersøke den nærmere. Dette vil ta minimum 1 time. Evakueringer og sperringer opprettholdes inntil videre, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

Politiet ble gjort klar over den mistenkelige pakken klokken ni onsdag morgen. Deler av politihuset er evakuert, det inkluderer også publikumsmottaket.

– Det er en mistenkelig pakke som ble levert inn enten via posten eller ekspedisjonen. Akkurat nå vet ikke jeg hvordan den kom i hus, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til Aftenposten.

#Ski Bombegruppa er på stedet for å undersøke gjenstanden. — Politiet i Øst (@politietost) December 5, 2018

Halve huset ble evakuert inn i den delen av huset som regnes som trygg.

– Det skal ikke være noen fare for dem utenfor huset, sier Sandberg.

I forkant av meldingen om at det var skutt mot pakken, opplyste politiet at bombegruppa ikke vet hva den inneholder, men at de for sikkerhets skyld vile uskadeliggjøre gjenstanden i løpet av kort tid.

#Ski Bombegruppa jobber på stedet, og publikumsmottaket er fremdeles stengt. Det er ikke fare for omgivelsene utenfor politihuset. — Politiet i Øst (@politietost) December 5, 2018