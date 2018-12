Det meldte Øst politidistrikt litt før klokka 10.30 onsdag formiddag.

– Vi har evakuert omtrent halvparten av huset i den delen hvor kundemottaket er. Bombegruppa er på plass og skal foreta nærmere undersøkelser, sier operasjonsleder Tom Sandberg til NTB.

Han kan ikke gi noen nærmere opplysninger om hva slags gjenstand det er, og hvordan den har kommet inn i huset, men den kan ha kommet via posten.

Ved 11.30-tiden onsdag opplyser politiet at situasjonen fortsatt er uavklart, men at det ikke skal være fare for omgivelsene utenfor politihuset. Publikumsmottaket er fortsatt stengt mens bombegruppa jobber med å identifisere gjenstanden.

#Ski Bombegruppa er på stedet for å undersøke gjenstanden. — Politiet i Øst (@politietost) December 5, 2018