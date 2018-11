To menn må i fengsel for grov korrupsjon

De må også betale 7 millioner kroner i erstatning til kommunen, skriver Romerikes Blad.

Mennene var tiltalt for å ha produsert fiktive fakturaer på pumpeutstyr til kommunen i en årrekke, slik at leverandøren urettmessig fikk utbetalt 7 millioner kroner. Virksomhetslederen skal ha sørget for at fakturaene ble godkjent. Til gjengjeld mottok han 485.000 kroner i kontanter, alkohol og varmeutstyr til eget hus, ifølge dommen fra Øvre Romerike tingrett.

Nannestad kommune anmeldte saken til politiet i 2015 etter en intern gransking i kommunen basert på mistanker om fiktiv fakturering og overfakturering.

Virksomhetslederen erkjente delvis skyld etter tiltalen. Han hevdet at han ikke visste om noe om den fiktive faktureringen, men innrømmer å ha mottatt 100.000 kroner fra leverandøren. Hans forsvarer Kristen S. Fari har ennå ikke tatt stilling til om de vil anke dommen.

– Vi har ingen kommentar til dommen før vi har fått gått gjennom den, sier Fari til avisen.