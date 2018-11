Stortinget vil ha svar på hvordan britiske Go-Ahead vant Sørlandsbanen. Dette er svarene samferdselsminister Jon Georg Dale kommer til å gi.

Den 19. november fortalte Aftenposten at NSB slo Go-Ahead på 12 av 15 kvalitetspunkter. To endte uavgjort. Likevel vant Go-Ahead konkurransen om Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen.

Dette er én av flere grunner til at partiene SV, Ap, Sp, Rødt og MDG vil ha samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til Stortinget for å forklare hvordan Go-Ahead kunne vinne.

Jernbanedirektoratet vil være Dales primærkilde til svar. Her er deres utfyllende svar, til Aftenposten.

Fakta: Dette vil Stortinget ha svar på rundt Go-Ahead I et brev fra opposisjonen bes Jon Georg Dale (Frp) begrunne hvorfor Go-Ahead vant frem, selv om kvaliteten var dårligere enn tilbudet fra konkurrentene NSB og SJ. «Etter at beslutningen ble tatt har det gjennom mediene kommet frem en rekke opplysninger som sår tvil» om beslutningen, heter det i brevet, som SVs Arne Nævra har forfattet. Han viser også til at flere anbudseksperter har reagert på at så store deler av tilbudet fra Go-Ahead er unntatt offentlighet.

Så store var forskjellene

De tre selskapene ble under konkurransen målt på 15 ulike kvalitetskriterier, med 10 poeng som maks score på hvert punkt.

Go-Ahead fikk 9,0 på ett punkt. NSB oppnådde 9,0 poeng eller mer på fire punkter, SJ på fem.

Go-Ahead var nede på 7-tallet på seks punkter, NSB på ett. SJs dårligste resultat var 8, 0.

Mens direktoratet har uttalt at de tre selskapene dermed endte helt jevnt på kvalitet, som skulle telle 60 prosent, mener advokat Robert Myhre, en av Norges ledende eksperter på offentlige anskaffelser, at forskjellene som fremkommer på kvalitet er ganske så store.

Fakta: Dette ble selskapene målt på for kvalitet Jernbanedirektoratets kriterier handlet om: Videreutvikling av kundetilbudet.

Plan for tilgjengelighet til billetter og informasjon.

Punktlighet.

Tilgjengelighet for kunden.

Gjennomføring av vedlikehold.

Kundeorientert bedriftskultur.

Organisasjonens robusthet.

Sikkerhet og miljø.

Plan for involvering av medarbeidere og samarbeidspartnere.

Plan for oppstart av trafikk.

Ifølge ledelsen i Jernbanedirektoratet betegnes alt fra 7,0 til 8,9 som «meget godt», 9 eller 10 som «svært godt».

«Det er grunnen til at vi har karakterisert forskjellene som marginale», skriver ledelsen i en mail til Aftenposten. De skriver også at forskjellen på pris, som skulle telle 40 prosent, var klart større.

De utfyllende svarene på hvorfor Go-Ahead vant

Her er direktoratets skriftlige svar på spørsmål fra Aftenposten, sendt av fungerende sjef for konkurranse, Svein Horrisland:

– Forstår direktoratet undringen, når Go-Ahead ifølge en ekspert som Myhre havner så markant bak på kvalitet?

– Ja, fordi det i den offentlige debatten nærmest er blitt fremstilt som om kvalitet skulle telle 100 prosent. Når forskjellene i kvalitet var så små var det til slutt prisforskjellene som ble utslagsgivende.

Fakta: Her er temaene for kvalitet Jernbanedirektoratet delte kriteriene for kvalitet opp i tre temaer, når de målte NSB mot svenske SJ og britiske Go-Ahead: «Hvordan tilbyder vil oppnå fornøyde kunder» telte 40 prosent. «Hvordan tilbyder forvalter togmateriell» telte 5 prosent. «Tilbyders organisasjon og ledelse» telte 15 prosent. Dette utgjør tilsammen 60 prosent. Under anbudsprosessen skulle pris utgjøre 40 prosent.

Kom med nytt pristilbud tre ganger

I tre runder justerte selskapene som nådde finalerunden sitt pristilbud, forklarer Horrisland.

– Det var først ved det endelige tilbudet at Go-Ahead rykket fra, skriver han.

– På hvilken måte har dere ettergått Go-Aheads prisberegninger, blant annet med tanke på at det er lite rom for kapasitetsøkning, som på den travleste banen, Jærbanen?

– Vi har nøye ettergått beregningene. Det er på Sørlandsbanen Go-Ahead ser størst mulighet for inntektsvekst.

– Hvordan ser dere på at Go-Ahead kommer dårlig ut i brukerundersøkelser i Storbritannia?

– Det finnes en rekke undersøkelser som gir forskjellige resultater, også der Go-Ahead kommer godt ut i flere kategorier. Men dette lar seg bare i begrenset grad overføre til norske forhold, med annen infrastruktur og langt færre reisende. Vi har derfor forholdt oss til det som fremkommer i tilbudet og selskapets evne til å drifte et kompetent jernbaneselskap.

Fakta: Her var de tre togselskapene best Kvalitet: Svenske SJ var best. NSB havnet 2,5 poeng bak SJ, Go-Ahead 7 poeng bak NSB. Pris: Go-Ahead lå klart lavest på pris. Her kom NSB som nummer 2.

Har stilt garanti på en halv milliard

Go-Ahead har selv opplyst til Aftenposten at de har langt mindre erfaring med å konkurrere i Norden, og at de i praksis bygger opp et nytt, norsk selskap. Likevel underbyr selskapet sine nordiske konkurrenter kraftig på pris.

– Horrisland, opplever dere at dere nå tar en risiko?

– Vi oppfatter ikke at vi tar en større risiko ved å velge Go-Ahead enn et hvilket som helst annet nytt selskap. Det var også et krav i konkurransen at selskapet må stille garantier på tilsammen 500 millioner kroner.

– Go-Ahead har selv nevnt matservering og stillesoner for å rekruttere flere passasjer. Hvilke andre grep kjenner dere til som skal rekruttere flere hundre tusen nye, over en femårsperiode?

– Alle detaljene om markedsaktiviteter tror vi Go-Ahead selv skal få lov til å presentere.

– Generelt, hvordan vil dere beskrive konsekvensene av jernbanekonkurranse i Storbritannia?

– I dag ligger Storbritannia i høyt på listen over de beste jernbanelandene, og på jernbanesikkerhet er de nummer to i Europa, skriver Horrisland.