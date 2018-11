Forsvaret holder pressekonferanse. Se den øverst i denne saken.

– Dette har hele tiden vært en krevende og kompleks sikringssituasjon, sier Yngve Skoglund fra Sjøforsvaret på pressekonferansen.

Til nå har fregatten ligget sikret til land med ti kraftige vaiere.

– Mandag kveld sank fartøyet ca. én meter dypere. Det var fordi to av vaierne som vi anså som de svakeste punktene, røk, informerer Håvard Mathisen fra Forsvarsmateriell.

Etter midnatt anså Forsvaret ikke situasjonen som trygg nok til bruk av personell.

– Klokken 06.00 i dag tidlig røk samtlige vaiere foran på fartøyet. Dermed sank baugen ytterligere. Sikringene akterut er nå sikret, og skipet ligger i ro under vann.

– Vaierne var sterke nok horisontalt, men ikke ved skråningen, utdyper Skoglund.

Forsvaret undersøker nå området med miniubåt.

Se Kystverkets video fra havaristedet:

Vil ta opp båten

På pressekonferansen ble det klart at det i dag sannsynligvis er større skader enn det var i går, men at det er for tidlig å si hvor store disse skadene er.

Men Forsvaret understreker at de vil ta opp båten og få den undersøkt. Det er planlagt å løfte fartøyet opp med to kranlektere. De er bestilt og på vei mot havaristedet.

Siden Forsvaret ikke har erfaring med å berge fartøy, er det hentet inn ekstern hjelp fra et firma som har gjort lignende arbeid tidligere.

Det ligger fremdeles en del våpen ombord i fartøyet. Disse skal ikke ut før skipet heves.

Dette vet vi om fregatthavariet: Les fra lydlogg og se grafikk og bilder

Intern undersøkelse

Forsvaret vil nå iverksette interne undersøkelser sammen med Statens havarikommisjon.

Undersøkelsesgruppen i Forsvaret vil bli ledet av en utenfor staben, men på pressekonferansen kommer det frem at det ikke vil bli oppgitt hvem som skal lede dette arbeidet.

Politiet etterforsker også om det har skjedd noe straffbart.

Samtidig skjer det et arbeid for å få bestningen opp å gå igjen.

– Dette er et team som har hatt gode prestasjoner og har en rekke spesialister . Det er viktig for Forsvaret å beholde dem som ressurs, sier Rune Andersen fra Marinen.

Ikke flere utslipp

Kystverket har ansvaret for å begrense de miljømessige skadene ved den havarerte fregatten.

– I dag er det tidvis lekkasjer, men ikke noe mer enn det som har vært før. Derfor jobber vi foreløpig etter samme linje som tidligere, sier Lilleheim.

Her er ferske bilder som viser KNM Helge Ingstad:

Kystverket

Jakob Østheim / Forsvaret

Jakob Østheim / Forsvaret