Aftensmaten, som er Aftenpostens podkast om mat og drikke, er tilbake med en ny sending.

Ukens gjest er landets fortsatt nokså ferske landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp).

De siste månedene har han vært ansvarlig for alt fra juletrær til de store overskuddslagrene av svin og sau, som gir «gi bort»-priser for kundene og magre inntekter for bøndene i førjulsstria.

I podkasten forteller Hoksrud om hvordan matministerens tilgang til hyppige matopplevelser er en av hans største utfordringer for tiden, om en av disse opplevelsene som virkelig tok pusten fra ham, han avslører hva han har spist (og ikke spist) for å gå ned i vekt – og hva han helst spiser til jul.

Vi kommer også innom det noe spesielle forholdet mange Frp-ere har til sjokolademelk.

Sendingen finner du i Itunes, Spotify, Acast og andre steder.

Abonner gratis på Aftensmaten i Itunes her!