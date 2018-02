Det er ikke kommet frem nye detaljer i avhørene som politiet kan gå ut med.

– Vi er kommet litt lenger i etterforskningen og har en idé om hvor lang tid det vil ta, vi satser på å ferdigstille etterforskningen før sommeren. Så skal tiltalespørsmålet tas stilling til hos høyere påtalemyndighet. Vi tar sikte på å få berammet hovedforhandling i tingretten til høsten, sier politiadvokat André Lillehovde van der Eynden i Innlandet politidistrikt til NTB.

Den 36 år gamle drapssiktede ektemannen har vært inne til ni avhør, og avhørene av ham pågår fremdeles. Det gjøres fremdeles vitneavhør og tekniske undersøkelser i saken.

– Jemtland ble påført dødelig skuddskade med et håndvåpen. Vi har ikke lokalisert drapsvåpenet eller telefonen som tilhørte Janne Jemtland, men ser ikke på dette som avgjørende i saken, sier politiadvokaten.

Jemtlands ektemann ble pågrepet 12. januar og siktet for drap på kona, og hun ble funnet død på elvebunnen i Glomma i Våler kommune i Hedmark dagen etter. Mannen nekter fremdeles straffskyld for forsettlig drap, og hevder det var en ulykke. Politiet mistenker ikke at andre var involvert i drapet.

