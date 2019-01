Tirsdag ble en analyse av tallene fra årets Elevundersøkelse offentliggjort. I alt 447.543 elever har svart på spørsmål om mobbing og arbeidsro i sitt skolemiljø. Det er det største antall som noensinne har besvart Elevundersøkelsen.

Her er syv funn som viser status på mobbing blant norske elever.

Fakta: Elevundersøkelsen Årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. KILDE: Utdanningsdirektoratet

1. Færre oppgir at de blir mobbet

I flere år lå andelen som oppga å bli mobbet to-tre ganger i måneden eller mer på rundt 7 prosent. I 2013 så man et stort fall fra 6,8 prosent året før til 4,3 prosent. Siden da har tallet ligget stabilt rundt 4 prosent.

Lavest andel var det i 2015. Da oppga 3,7 prosent at de ble mobbet. I 2017 gikk tallet opp til 5 prosent. I år oppgir 4,6 prosent at de blir mobbet en eller flere ganger i måneden.

Den kraftige nedgangen fra 2012 til 2013 kan ifølge rapporten skyldes måten man stilte spørsmålet og at man også stilte spørsmål om andre former for krenkelser i 2013.

I tillegg legges det til grunn at undersøkelsen er flyttet fra vår til høst, men det utelukkes ikke at nedgangen kan være reell.

Fakta: Definisjon på mobbing I Elevundersøkelsen 2018 er begrepet mobbing tillagt følgende betydning: Med mobbing mener vi gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot en elev som kan ha vanskelig for å forsvare seg. Mobbing kan være å kalle en annen stygge ting og erte, holde en annen utenfor, baksnakke eller slå, dytte eller holde fast. KILDE: Elevundersøkelsen

2. Flest jenter i femteklasse som mobber

I grunnskolen ligger jentene høyest på andelen som blir mobbet. Samtidig går andelen som bli mobbet ned for hvert år. Unntaket er niende trinn, da går andelen jenter som sier de blir mobbet opp fra 4,5 prosent på åttende trinn til 4,9 prosent på niende trinn.

På videregående oppgir under 3 prosent at de blir mobbet, men da er det flest gutter som blir utsatt for mobbing.

Mens gutter er mer fysiske i mobbingen enn jenter, viser en metastudie fra 2008 at gutter er like mye involvert i indirekte krenkelser som jenter.

Direkte mobbing omfatter for eksempel trusler og vold, mens indirekte mobbing omfatter ryktespredning og isolering.

3. Jenter fryser ut, gutter er fysiske

Mobbing blir delt inn i tre ulike kategorier

Kalt stygge ting og ertet på en sårende måte på skolen Holdt utenfor og baksnakket på skolen Slått, dyttet eller holdt fast på skolen

Et klart flertall, 3 prosent, sier de blir verbalt mobbet. 2,1 prosent sier de blir holdt utenfor, mens 1,1 prosent sier de har opplevd fysisk mobbing.

Selv om jenter stort sett er i flertall i den første kategorien, er det liten forskjell mellom kjønnene gjennom hele grunnskolen og videregående. Det største spriket er i VG 2. Da oppgir 1,3 prosent av jentene at de blir verbalt mobbet, mens tallet for gutter er 1,7 prosent.

Forskjellen mellom kjønnene er klart størst i kategori 2, der dominerer jentene, mens guttene dominerer i kategori 3. Til gjengjeld er det mindre forekomst av fysisk mobbing, størst forekomst er det på 5. trinn, da oppgir 2,9 prosent av guttene at de blir slått, dyttet eller holdt fast på skolen.

4. Svært få som mobber

Det er et stort sprik mellom dem som opplever å bli mobbet og andelen som oppgir at de har vært delaktig i mobbing.

Bare 0,4 prosent oppgir at de mobber to eller tre ganger i måneden, mens 1,9 prosent oppgir at de blir mobbet to til tre ganger i måneden.

5. 10. trinn mobber mest

Uansett alderstrinn holder prosentandelen som oppgir at de har vært delaktig i mobbing seg under 1 prosent. Likevel er det ett alderstrinn som peker seg ut.

10. trinn har størst forekomst av mobbere i følgende kategorier:

Jeg har kalt andre stygge ting og ertet på en sårende måte på skolen Jeg har holdt andre utenfor og baksnakket på skolen Jeg har slått, dyttet eller holdt fast andre på skolen

I tabellen under er kategori 1, 2 og 3 forkortet til henholdsvis verbal, holdt utenfor og fysisk mobbing.

6. Digital mobbing

I kategorien digital mobbing oppgir kun 1,9 prosent at de er blitt mobbet i sosiale medier to til tre ganger i måneden eller mer.

Ifølge Medietilsynet har 8 prosent av barna som svarte i undersøkelsen opplevd at noen har vært slemme eller mobbet dem på internett, spill eller mobil.

NTNU forklarer forskjellen i tallene med at kriteriet i Elevundersøkelsen er to ganger i måneden eller mer, i Medietilsynets undersøkelse holder det at man er blitt utsatt for det en gang i måneden.

7. Hvem blir elevene mobbet av?

Medelever utgjør den klart største andelen av hvem som mobber, i 59,8 prosent av tilfelle oppgir mobbeofrene at de er mobbet av medelever. Mens 18,8 prosent oppgir at de blir mobbet av voksne.