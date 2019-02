Det er et halvt år igjen til lokalvalget. Samtlige partier er ute etter å treffe velgerne hjemme – det vil si de sakene de er mest opptatt av.

På oppdrag fra Aftenposten har Norstat bedt et representativt utvalg over hele landet om det samme: Ta stilling til hvilke to saker på en liste som vil være viktigst for dem under kommunevalget i september.