Etter nesten et døgn med stans, innstillinger og forsinkelser melder Bane Nor på Twitterklokka 5.04 torsdag at ting går tilnærmet som normalt.

«Trafikken går som normalt igjen ved Lillestrøm etter en tidligere avsporing. Du må fortsatt regne med forsinkelser», lyder siste trafikkmelding fra Bane Nor.

– Vi fikk beskjed kokka 3.05 om at toget var på sporet igjen, sa medievakt Ragnhild Aagesen i Bane Nor til NTB klokka 3.40 natt til torsdag. Da var toget klart til å rulles bort så skinnene kunne undersøkes for eventuelle skader og klargjøres for trafikk.

Innstillingene etter at et tog avsporet ved Lillestrøm onsdag morgen førte til kaotiske tilstander på Lillestrøm stasjon onsdag. Togene var så fulle at selv konduktørene slet med å få plass om bord, meldte Romerikes Blad.

Jobbet på spreng i natt

Arbeidere fra Bane Nor jobbet ved 04-tiden fortsatt med å reparere skadene etter avsporingen.

Prosessen med å få det avsporede toget på plass viste seg å være svært komplisert.

Avsporingen sperret flere spor på stasjonen, og annenhver avgang på linje L1 ble derfor innstilt mellom Lillestrøm og Oslo S, opplyser NSB.

– Det har tatt mye mer tid å få toget som har sporet av, opp på skinnene igjen. Det er en svært krevende jobb under vanskelige forhold.

Toget har sporet av med noen av hjulene, så det første som skal gjøres er å få toget opp, noe som er en svært tung jobb.

– De må jekke og jekke, det er mye snø, og det er kommet enda mer snø i løpet av dagen, i tillegg er det veldig glatt, sier Aagesen.

Etter at toget var tilbake på skinnene, måtte det trilles vekk fra det aktuelle området. Først deretter kunne reparasjonsarbeidet starte.

Bane Nor opplyser det at det vil bli forsinkelser og innstillinger ved Lillestrøm på grunn av avsporingen. De anslår at situasjonen vil være løst klokka 04 torsdag morgen.

