Togproblemer på Østlandet og i Trøndelag - ettermiddagsrushet rammes

BaneNor melder ved 12-tiden at problemene vil ramme også ettermiddagsrushet onnsdag.

De ber togpassasjerene må dermed smøre seg med tålmodighet.

På Lillestrøm stasjon har et tog sporet av og sperrer tre av sporene på stasjonen. Dermed er det færre spor i bruk, og annenhver avgang på linje L1 er derfor innstilt mellom Lillestrøm og Oslo S.

Vestfoldbanen: Tønsberg -Stokke stengt

Det er stengt for trafikk mellom Tønsberg og Stokke på grunn av strømproblemer. Vi jobber med å rette feilen men vet ikke hvor lang tid det vil ta.

På Lillestrøm stasjon ble det dermed kaotiske tilstander. Togene er så fulle at selv konduktørene sliter med å få plass om bord, melder Romerikes Blad.

Her kommer problemene til å vare i flere timer. Bane Nor varsler at de vil komme med ny informasjon klokka 12.

Mellom Brakerøya og Asker var det signalproblemer i morgentimene, noe som førte til forsinkelser. Ved 8-tiden opplyser Bane Nor at trafikken igjen kan gå som normalt.

I tillegg har det kun vært ett spor i drift mellom Holmlia og Kolbotn fordi et tog med tekniske problemer sto fast på Holmlia stasjon. Klokka 9 var dette problemet løst, men Bane Nor opplyser at passasjerer må regne med forsinkelser.

Også lenger nord er det trøblete. Ved Skogn stasjon i Trøndelag er det signalfeil som fører til forsinkelser på Nordlandsbanen.

Lillestrøm–Kongsvinger arbeid på sporet

Fra onsdag 02.01. til fredag 12.04. mellom kl. 08:15–14:00 utfører BaneNor arbeid på sporet mellom Lillestrøm og Kongsvinger.

Strekningen stenges for trafikk og det blir satt opp buss-for-tog.