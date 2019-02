Olaug Bollestads menighet: Ansatte malte seg svarte og laget «Kongo-tur» for søndagsskolebarn

STAVANGER AFTENBLAD: Søndag formiddag arrangerte Ålgård baptistmenighet det som skulle være en Kongo-tur for sine søndagsskoleelever.

Som et ledd i dette, valgte flere av de ansatte å kle seg ut som kongolesere. Det inkluderte å male ansiktet svart. Ifølge Gjesdalbuen ble også flere av barna malt svarte, skriver Aftenbladet.

Ansatte i menigheten valgte å legge ut bilder fra «Kongo-turen» på sosiale medier. På et av bildene poserer flere ansatte sammen med en mørk dukke. Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Menigheten arrangerte turen på en måte som skulle gi elevene inntrykk av å reise til Kongo.

«Barna fikk ta fly til Kongo i Afrika. De fikk lære å hilse på Lingala - et av mange språk i Kongo. De fikk møte kongolesere i landsby og torg, lære om skole og helsearbeidere som vi er med å gi penger til, de fikk oppleve kongolesisk gudstjeneste, og til slutt smake nydelig kongolesisk mat», skriver menigheten på sin Facebook-side.

– Tankeløst

Overfor Dagbladet reagerer Antirasistisk senter på at ansatte malte seg svarte i ansiktet.

– Unger har fantasi og klarer å forestille seg at de er i Kongo uten alt dette. Å bruke svartmaling i ansiktet vitner om dårlig dømmekraft, at en ikke kjenner kritikken mot «blackface». Det er bra at de ønsker å fortelle ungene om Kongo, men dette er ikke måten å gjøre det på. Jeg synes dette i beste fall er tankeløst, sier nestleder i Antirasistisk senter, Mari Linløkken til avisen.

Menigheten til Olaug Bollestad

Ålgård baptistmenighet er også menigheten til landbruksminister og fungerende partileder i KrF, Olaug Bollestad.

Nettstedet Baptist.no skrev for et par uker siden at så langt de kjenner til er det første gang en baptist er statsråd.

– Det er leit at noen oppfatter arrangementet på Ålgård som sårende og denne tilbakemeldingen må tas på alvor. Min erfaring er at Ålgård baptistmenighet har et stort engasjement for Kongo, og det i mange år. Utover dette har jeg ingen kommentar, skriver Bollestad i en sms til Aftenbladet.

Pål Christensen

Rasistisk tradisjon

Blackface, altså det å portrettere en mørkhudet person ved å sminke seg svart i ansiktet, har eksistert lenge - spesielt i teaterverden. Tradisjonen forsvant imidlertid naturlig ettersom stadig flere oppfattet den som rasistisk.

Den svarte malingen ble som oftest brukt til å karikere afro-amerikanere i USA for flere tiår siden. I dag regnes det å male seg svart i ansiktet som støtende og rasistisk i de fleste miljøer.

ASSOCIATED PRESS

I disse dager er den amerikanske guvernøren Ralph Northam i trøbbel etter at et gammelt bilde av ham med svart maling i ansiktet startet å sirkulere på sosiale medier. Flere profilerte politikere, deriblant President Donald Trump og Hillary Clinton, mener Virginia-guvernøren må trekke seg fra stillingen som følge av det rasistiske bildet.

I 2017 fikk motehuset Prada kritikk på grunn av noen nøkkelringer som forestilte aper i brunt og sort med store, røde lepper.

Overrasket menighetsleder

På Ålgård er menighetsrådslederen overrasket over kritikken etter søndagens «Kongo-tur». Klaus Hestenes sier at ansiktsmalingen ikke har noe med rasisme å gjøre, og at menigheten har en lang historikk med misjonsarbeid i Kongo. Hestenes beklager om noen har blitt støtt.

– Hadde dere hørt om blackface?

– Nei. Hvis dette er viktig å ta tak i for Antirasistisk senter, så tenker jeg at det ikke kan være mye rasisme rundt omkring, sier Hestenes til Aftenbladet.

– Men du ser koblingen til blackface?

– Jeg ser koblingen, men vi hadde ingen intensjon om å gjøre narr av noen. Dette ble gjort i beste henseende.

Han sier menigheten også har fått positiv respons etter arrangementet søndag, samtidig er de overrasket over alt oppstyret i etterkant.

– Ser du annerledes på hvordan dere løste arrangementet nå som dere er gjort oppmerksomme på tradisjonen blackface?

– Jeg er usikker på hva jeg skal svare på det. For oss handler dette ikke om rasisme, så langt der i fra. Vi er litt matte over alt styret omkring et arrangement som bare skulle være kjekt, og helt uskyldig.

– Dette var et skuespill

Menigheten har hatt lignende arrangement før. Nå er Hestenes imidlertid usikker på om de skal droppe tradisjonen med å male seg svarte i ansiktet.

– Oppstyret tar litt av motivasjonen fra dem som har lagt ned frivillig arbeid i arrangementet. Samtidig vil jeg presisere at dette var et skuespill. I skuespill kler folk seg ut. Vi hadde med oss en familie fra Kongo, og de syntes dette var uproblematisk.

På menighetens Facebook-side står det at det ble samlet inn 25.400 kroner til skoler og helsearbeid i Kongo søndag.